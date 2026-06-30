Aston Villa, Morgan Rogers için rekor transfer bedeli belirledi

·4·Spor
Aston Villa, Morgan Rogers için rekor transfer bedeli belirledi

Premier League'in bu sezonki en parlak keşiflerinden biri olan Morgan Rogers, transfer piyasasının merkezinde yer alıyor. Birmingham ekibi Aston Villa, yıldız orta saha oyuncusunu kaybetmemek adına bedelini astronomik bir seviyeye çıkardı. Kulüp yönetimi futbolcu için 130 milyon sterlin talep ediyor ve bu rakam İngiliz futbol tarihinin yeni transfer rekoru olabilir. Goal.com haberine göre.

Telegraph'ın haberine göre bu fiyat, Londra'nın iki devi Arsenal ve Chelsea'nin ilgisine yanıt olarak belirlendi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, geçen yaz Liverpool'un Alexander Isak için ödediği 125 milyon sterlinlik rekor kırılmış olacak. Şu an 23 yaşındaki Rogers, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve prestiji günden güne artıyor.

Fiyatın belirlenmesindeki faktörler

Aston Villa'nın bu kadar yüksek bir bedel istemesinin birkaç haklı sebebi var. Birincisi, Elliot Anderson'ın kısa süre önce 116 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olması piyasa fiyatlarını sert bir şekilde yükseltti. Villa yönetimi, Rogers'ı eski takım arkadaşından daha üstün görüyor: Milli takımda 18 maça çıkan Rogers, Anderson'dan altı maç daha fazla süre aldı.

İkincisi, transfer bedelinin önemli bir kısmının futbolcunun eski kulübü Middlesbrough'a gitmesi gerekiyor. 2024 yılında imzalanan sözleşmeye göre, bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'si eski takıma ait olacak. Bu nedenle Birmingham kulübü, kendisi için makul bir kâr kalmasını sağlamak amacıyla nihai fiyatı artırmak zorunda kaldı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, önümüzdeki sezon orta sahayı güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Takım geçen sezon Premier League şampiyonu olsa da, Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin ardından kadroyu yenileme ihtiyacı hissediyor. Rogers, tam da Arteta'nın taktik şemalarına uyan çok yönlü bir oyuncu olarak görülüyor.

Ancak 130 milyon sterlinlik bedel, Arsenal gibi zengin kulüpler için bile ciddi bir engel olabilir. Bilgilere göre Londralılar, bu transferi finanse etmek için bazı yıldız futbolcularını satma seçeneğini değerlendirmek zorunda kalabilir. Morgan Rogers'ın Aston Villa ile 2031 yılına kadar süren sözleşmesi, kulübe müzakerelerde üstünlük sağlıyor.

Goal.com'un eklediğine göre Chelsea de durumu yakından takip ediyor. Genç yetenekleri toplama politikasını sürdüren ' Maviler', Rogers için mücadeleye girmeye hazır. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp Aston Villa'nın belirlediği şartları karşılamak için acele etmiyor. Transfer penceresi kapanana kadar bu konunun İngiliz spor basınında ana gündem maddesi olmaya devam edeceği şüphesiz.

Aston VillaArsenalMorgan RogersTransferlerPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Almanya — Paraguay: Son 16 turu için kadrolar açıklandıAlmanya — Paraguay: Son 16 turu için kadrolar açıklandıBugün, 01:04Almanya - Paraguay maçını sitemizden canlı takip edinAlmanya - Paraguay maçını sitemizden canlı takip edinBugün, 01:01Didier Deschamps: Kylian Mbappe Özel Misyonunu Yerine Getirmeye BaşladıDidier Deschamps: Kylian Mbappe Özel Misyonunu Yerine Getirmeye BaşladıBugün, 00:55Almanya ve Paraguay Maçı Öncesi Kadrolar Belli OlduAlmanya ve Paraguay Maçı Öncesi Kadrolar Belli OlduBugün, 00:54Manchester City'de Büyük Kayıp: Rodri Ameliyat OlacakManchester City'de Büyük Kayıp: Rodri Ameliyat OlacakBugün, 00:38Özbek futbolcularına eski Rus futbolcudan açık tavsiye...Özbek futbolcularına eski Rus futbolcudan açık tavsiye...Bugün, 00:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı