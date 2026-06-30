Aston Villa, Morgan Rogers için rekor transfer bedeli belirledi

Premier League'in bu sezonki en parlak keşiflerinden biri olan Morgan Rogers, transfer piyasasının merkezinde yer alıyor. Birmingham ekibi Aston Villa, yıldız orta saha oyuncusunu kaybetmemek adına bedelini astronomik bir seviyeye çıkardı. Kulüp yönetimi futbolcu için 130 milyon sterlin talep ediyor ve bu rakam İngiliz futbol tarihinin yeni transfer rekoru olabilir. Goal.com haberine göre.

Telegraph'ın haberine göre bu fiyat, Londra'nın iki devi Arsenal ve Chelsea'nin ilgisine yanıt olarak belirlendi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, geçen yaz Liverpool'un Alexander Isak için ödediği 125 milyon sterlinlik rekor kırılmış olacak. Şu an 23 yaşındaki Rogers, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve prestiji günden güne artıyor.

Fiyatın belirlenmesindeki faktörler

Aston Villa'nın bu kadar yüksek bir bedel istemesinin birkaç haklı sebebi var. Birincisi, Elliot Anderson'ın kısa süre önce 116 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olması piyasa fiyatlarını sert bir şekilde yükseltti. Villa yönetimi, Rogers'ı eski takım arkadaşından daha üstün görüyor: Milli takımda 18 maça çıkan Rogers, Anderson'dan altı maç daha fazla süre aldı.

İkincisi, transfer bedelinin önemli bir kısmının futbolcunun eski kulübü Middlesbrough'a gitmesi gerekiyor. 2024 yılında imzalanan sözleşmeye göre, bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'si eski takıma ait olacak. Bu nedenle Birmingham kulübü, kendisi için makul bir kâr kalmasını sağlamak amacıyla nihai fiyatı artırmak zorunda kaldı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, önümüzdeki sezon orta sahayı güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Takım geçen sezon Premier League şampiyonu olsa da, Şampiyonlar Ligi finalindeki mağlubiyetin ardından kadroyu yenileme ihtiyacı hissediyor. Rogers, tam da Arteta'nın taktik şemalarına uyan çok yönlü bir oyuncu olarak görülüyor.

Ancak 130 milyon sterlinlik bedel, Arsenal gibi zengin kulüpler için bile ciddi bir engel olabilir. Bilgilere göre Londralılar, bu transferi finanse etmek için bazı yıldız futbolcularını satma seçeneğini değerlendirmek zorunda kalabilir. Morgan Rogers'ın Aston Villa ile 2031 yılına kadar süren sözleşmesi, kulübe müzakerelerde üstünlük sağlıyor.

Goal.com'un eklediğine göre Chelsea de durumu yakından takip ediyor. Genç yetenekleri toplama politikasını sürdüren ' Maviler', Rogers için mücadeleye girmeye hazır. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp Aston Villa'nın belirlediği şartları karşılamak için acele etmiyor. Transfer penceresi kapanana kadar bu konunun İngiliz spor basınında ana gündem maddesi olmaya devam edeceği şüphesiz.