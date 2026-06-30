E-kitap Pazarında Yeni Dönem: Kobo ve StoryGraph, Amazon Hakimiyetine Karşı

·35·Teknoloji
E-kitap Pazarında Yeni Dönem: Kobo ve StoryGraph, Amazon Hakimiyetine Karşı

E-kitap okuyucuları ve dijital kütüphane pazarında uzun yıllardır süregelen Amazon monopolisi ciddi bir rakiple karşı karşıya. Rakuten şirketine ait Kobo markası ve okurlar arasında popülerleşen StoryGraph platformu, karşılıklı iş birliğine başladıklarını duyurdu. Bu entegrasyon, kullanıcıların okuma süreçlerini otomatik olarak takip etmelerine olanak tanıyor; bu özellik şimdiye kadar yalnızca Kindle ve Goodreads tandemine özgü eksklüzif bir fonksiyondur. Techcrunch.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu yenilik Kobo cihazlarını pazarın en açık ve esnek eReader cihazlarından biri haline getiriyor. Artık Kobo hesabına sahip tüm kullanıcılar, cihazlarında okudukları kitapların ilerlemesini StoryGraph ile senkronize edebilirler. Bu süreç sadece metin tabanlı e-kitapları değil, aynı zamanda sesli kitapları da kapsamaktadır.

Goodreads İmparatorluğuna Ciddi Tehdit

Amazon, uzun süre boyunca okurlarını uygun fiyatlar ve dünyanın en büyük kitap okuma sosyal ağı olan Goodreads aracılığıyla elinde tutmayı başarmıştı. Birçok başka girişim Goodreads'e rakip olarak çıksa da, çoğu okuma cihazlarıyla doğrudan bağlantı kuramadığı için başarısız oldu. StoryGraph ve Kobo iş birliği ise tam olarak bu teknolojik engeli ortadan kaldırdı.

StoryGraph platformu, derin analitik yetenekleriyle öne çıkıyor. Kullanıcıya sadece okunan sayfa sayısını değil, aynı zamanda okuma ruh hali, hızı ve türlere göre detaylı grafik veriler sunuyor. Bu tür analizler, okurların kendi alışkanlıklarını daha iyi anlamalarına ve yeni eserleri daha isabetli tavsiyelerle seçmelerine yardımcı oluyor.

Bağımsız Bir Platformun Başarısı

Belirtmek gerekir ki StoryGraph, 2019 yılında İngiliz mühendisler Nadia Odunayo ve Rob Frelow tarafından dış yatırım almadan, kişisel bir proje olarak başlatıldı. Bugün itibarıyla platform 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Kobo ile yapılan iş birliği ise bu uygulamayı dünyanın 190 ülkesindeki 12 milyondan fazla Kobo kullanıcısının dikkatine sunuyor.

Dijital okuma kültürü, özellikle #booktok gibi sosyal medya trendleri sayesinde yeni bir aşamaya taşınıyor. Pew Research araştırmalarına göre, ABD'de yetişkinler arasında e-kitap okuyanların oranı 2011'deki %17'den günümüzde %31'e yükseldi. Bu durum, Kobo gibi markalar için pazardaki konumlarını güçlendirmek adına uygun bir fırsat yaratıyor.

Özbekistan pazarında da e-kitap okuyucularına olan ilgi artarken, Kindle'ın kapalı ekosisteminden sıkılan kullanıcılar için Kobo ve StoryGraph kombinasyonunun harika bir alternatif olması bekleniyor. Bu iş birliği, dijital kitap dünyasında açıklığın ve kullanıcı seçiminin ön planda olduğu yeni bir dönemi başlatabilir.

TeknolojiKoboAmazonStoryGraphE-kitaplar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google Gemini Kullanıcıları Artık Ücretsiz Kişiselleştirilmiş Görseller OluşturabilirGoogle Gemini Kullanıcıları Artık Ücretsiz Kişiselleştirilmiş Görseller OluşturabilirBugün, 01:24Çin'de Claude yapay zekasına erişim için devasa bir gizli pazar oluştuÇin'de Claude yapay zekasına erişim için devasa bir gizli pazar oluştuBugün, 00:53Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Erdi: Phoenix'te Robotaksi Hizmeti DurdurulduWaymo ve Uber Ortaklığı Sona Erdi: Phoenix'te Robotaksi Hizmeti DurdurulduDün, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekor Parlaklık ve Güçlü BataryaSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekor Parlaklık ve Güçlü BataryaDün, 23:29Güney Kore RAMageddon Riskine Karşı 550 Milyar Dolar Yatırım YapıyorGüney Kore RAMageddon Riskine Karşı 550 Milyar Dolar Yatırım YapıyorDün, 23:25Kaliforniya Hükümeti Anthropic ile Anlaştı: Claude Artık Yarı FiyatınaKaliforniya Hükümeti Anthropic ile Anlaştı: Claude Artık Yarı FiyatınaDün, 23:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi