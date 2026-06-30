Yandex, yapay zeka ajanlarını Alisa AI asistanına entegre ediyor

·29·Teknoloji
Yandex, yapay zeka ajanlarını Alisa AI asistanına entegre ediyor

Yandex şirketi, Alisa AI sesli asistanının yeteneklerini temelden genişletmeyi amaçlayan yeni bir platformu hayata geçirdi. Artık sanal asistan sadece soruları yanıtlamakla kalmayacak, aynı zamanda özel yapay zeka ajanları yardımıyla kullanıcıların pratik görevlerini de yerine getirecek. Bu teknolojik güncelleme, yapay zekanın basit bir bilgi arama aşamasından aktif bir dijital asistan seviyesine geçişini temsil ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Şu anda yeni platform, şirketin kendi servislerinde test ediliyor. Yandex'in verdiği bilgiye göre, bu yılın sonuna kadar dış ortaklar ve üçüncü taraf geliştiriciler de kendi ajanlarını Alisa AI sistemine entegre etme imkanına sahip olacaklar. Bu durum, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm işlerini tek bir arayüz üzerinden halletmelerine olanak tanıyacak.

Günlük işler artık sesli komutla

Yeni sistemin temel avantajı, kullanıcının yapay zeka ajanlarıyla iletişim kurmak için karmaşık özel komutları ezberlemek zorunda olmamasıdır. Günlük konuşma dilinde ifade edilen bir istek yeterli olacaktır. Örneğin, kullanıcı sadece taksi çağırmayı veya mağazadan ürün sepeti oluşturmayı isteyebilir; geri kalan süreci Alisa AI bağımsız olarak gerçekleştirecektir.

Platformun temelinde ilk aşamada Yandex Taksi ve Yandex Lavka ajanları oluşturuldu. Bu servisler halihazırda kullanıcıların bir kısmı için açık ve yakında herkesin kullanımına sunulacak. Gelecekte Yandex Dostavka ve Market servisleri için de ayrı AI ajanlarının devreye alınması planlanıyor.

Dış ortaklar için yeni fırsatlar

Yandex geliştiricileri, bu platformun dış şirketler için müşteri iletişimini otomatize etmenin etkili bir yolu haline geleceğini vurguluyor. Şirketler, hizmetlerini Alisa AI ekosistemine ekleyerek yeni kitlelere ulaşabilir ve kullanıcı deneyimini basitleştirebilirler.

Özbekistan'da da Yandex servislerinin yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu teknolojinin uygulanmasının yerel kullanıcılar için de kolaylık sağlaması bekleniyor. Gelecekte yerel teslimat servislerinin veya perakende ağlarının da bu platforma bağlanması muhtemeldir. Bu da Alisa AI asistanını günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirecektir.

Özetle Yandex, sesli asistanını sadece bir sohbet arkadaşından evrensel bir yönetim merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Yapay zeka ajanlarının entegrasyonu sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dijital hizmet kullanım kültürünü yeni bir aşamaya taşıyacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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