Joel Kojo Super Lig'e Döndü: Navbahor Yeni Forvetini Tanıttı

·34·Spor
Joel Kojo Super Lig'e Döndü: Navbahor Yeni Forvetini Tanıttı

Kırgızistan milli takımının forveti Joel Kojo, yeniden Özbekistan Super Ligi'nde ter dökecek. 27 yaşındaki futbolcu, Namangan ekibi Navbahor ile sözleşme imzaladı.

Gana doğumlu forvet, daha önce de Özbekistan şampiyonasında görev yapmıştı ve yerel futbol ortamını yakından tanıyor.

Kojo, Navbahor kadrosuna katıldı

Navbahor, hücum hattını Kırgızistan milli takım oyuncusu Joel Kojo ile güçlendirdi.

Futbolcunun yeni takımında hızı, fiziksel üstünlüğü ve gol vuruşu yeteneğiyle katkı sağlaması bekleniyor.

Özbekistan'da daha önce de oynadı

Joel Kojo kariyeri boyunca birçok farklı kulübün formasını terletti.

Şu takımlarda görev yaptı:

  • Oloy — 2017–2021;

  • Dordoy — 2021–2023;

  • Dinamo Samarqand — 2023–2024;

  • Istiqlol — 2025–2026;

  • Neftchi — 2025, kiralık.

Böylece Navbahor, oyuncunun Özbekistan'daki üçüncü kulübü oldu.

Ciddi sakatlık sonrası geri dönüyor

Kojo, son resmi maçına Ekim 2025'te Neftchi formasıyla Shurtan'a karşı çıkmıştı.

O maçta ciddi bir sakatlık yaşayan oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Forvet oyuncusu şu an sakatlığını atlattı ve yeniden üst düzey futbola dönmeye hazır.

Bu transfer Navbahor'a ne kazandırır?

Kojo'nun gelişi, takımın hücum hattındaki rekabeti artırabilir.

Öne çıkan özellikleri:

  • Super Lig ortamını tanıması;

  • Uluslararası tecrübeye sahip olması;

  • Santrafor olarak oynayabilmesi;

  • Fiziksel mücadelelerdeki aktifliği;

  • Kontrataklardaki hızı.

Ancak uzun bir aradan sonra ne kadar hızlı form tutacağı kritik bir faktör olacak.

Yeni bir dönem başlıyor

Joel Kojo için Navbahor'daki kariyeri, sakatlık sonrası yeni bir sayfa olacak.

Namangan kulübü ise deneyimli forvetten goller ve kritik maçlarda etkili performanslar bekliyor.

Sizce Joel Kojo, Navbahor'da en iyi performansını sergileyebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Super Lig taraftarlarına gönderin.

Joel KojoNavbahorÖzbekistanKırgızistanNamangan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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