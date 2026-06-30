Carlo Ancelotti, Neymar'ı Japonya maçında neden oynatmadı?

Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile oynanan dramatik maçta Neymar'ı neden yedek kulübesinde tuttuğunu açıkladı. Houston şehrinde oynanan karşılaşmada "Seleçao" 2-1'lik skorla zorlu bir galibiyet elde etse de, takımın yıldız ismi maç boyunca sahaya sürülmedi. Goal.com'un haberine göre.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Neymar uzun süre saha kenarında ısınırken, taraftarlar onun oyuna girmesini heyecanla bekledi. Ancak Brezilyalılar gerideyken ve maç sona yaklaşırken bile İtalyan teknik adam kararından dönmedi. Goal.com'un haberine göre Ancelotti, maç sonrası gazetecilere bu durumla ilgili detaylı bilgi verdi.

Ancelotti, 34 yaşındaki hücum oyuncusunu 60-65. dakikalar arasında oyuna almayı planladığını ancak sahadaki durumun değişmesinin planlarını revize etmeye zorladığını belirtti. "Neymar'ı uzatma bölümleri için saklıyorduk. Kendisiyle konuşmuştum, 60. dakikalarda girmesi gerekiyordu. Ancak skoru eşitledik ve oyun kontrolü elimize geçtiği için takım yapısını bozmak istemedim", diye açıkladı teknik direktör.

Maçın kırılma noktası

Japonya milli takımı ilk yarıda disiplinli bir oyun sergileyerek öne geçmişti. "Samuraylar"ın kontra atakları Brezilya savunması için ciddi sorunlar yarattı. Ancak 56. dakikada Casemiro'nun attığı cevap golü, maçın temposunu Güney Amerika temsilcisinin lehine çevirdi. Bunun ardından Ancelotti risk almaktan kaçınarak takım dengesini korumaya karar verdi.

Teknik direktörün Neymar'ı yedek tutma kararı sonunda haklı çıktı. Taraftarlar kahramanlarını sahada görmek istese de, yedekten giren Gabriel Martinelli maçın gerçek kahramanı oldu. 96. dakikada galibiyet golünü atan Martinelli, Brezilya'yı uzatma bölümlerinden ve stresli dakikalardan kurtardı.

Ancelotti, maçtan sonra Japonya milli takımının gücünü özellikle takdir etti. Sözlerine göre rakip, oldukça disiplinli ve yüksek yoğunlukta hareket eden bir takımdı ve onlara karşı galip gelmek kolay olmadı. Teknik direktör, kadro derinliğinin ve yedek oyuncuların kalitesinin her türlü zor durumdan çıkmaya imkan tanıdığını vurguladı.

Bu galibiyet, Brezilya'nın turnuvanın favorilerinden biri olma konumunu daha da güçlendirdi. Neymar gibi bir yıldızın oynamaması, takımın sadece tek bir oyuncuya değil, genel sisteme dayandığını gösteriyor. "Seleçao" şimdi çeyrek finale hazırlanırken, Neymar'ın fiziksel durumunun sonraki aşamalarda belirleyici olması bekleniyor.