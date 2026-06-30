Chamath Palihapitiya yapay zeka girişimi için 135 milyon dolar yatırım topladı

Tanınmış yatırımcı ve eski Facebook üst düzey yöneticisi Chamath Palihapitiya, teknoloji dünyasına görkemli bir dönüş yaptı. Kurucusu olduğu 8090 Labs adlı yapay zeka girişiminin, A serisi yatırım turunda 135 milyon dolar fon topladığını duyurdu. Programlama süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanan bu projenin, kurumsal sektör için yeni fırsat kapıları açması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yatırım turuna Salesforce Ventures liderlik etti. Ayrıca projede WndrCo, Craft Ventures ve ünlü All-In podcast sunucuları David Sacks, David Friedberg ve Jason Calacanis gibi nüfuzlu yatırımcılar yer aldı. Palo Alto Networks CEO'su Nikesh Arora ve Quora kurucusu Adam D’Angelo gibi teknoloji dünyasının yıldızları da girişimi destekleyenler listesinde bulundu.

Bu yılın Ocak ayında kurulan 8090 Labs'in ana ürünü Software Factory olarak adlandırılıyor. Bu platform, kurumsal yazılımcı ekipleri için özel olarak geliştirilmiş bir yapay zeka ajanıdır. Sadece basit kod örnekleri oluşturmakla kalmayıp, büyük şirketlerin gereksinimlerini karşılayan, güvenli ve denetlenebilir yazılımların geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Kurumsal programlamada yeni bir dönem

Software Factory sisteminin temel avantajı, kurumsal müşteriler için gerekli olan tüm kontrol mekanizmalarını, denetim kontrolleri ve güvenlik protokolleri dahil olmak üzere bünyesinde barındırmasıdır. Bu durum, büyük şirketlerin yapay zeka ile oluşturulan kodlara tam güven duymasını sağlıyor. Palihapitiya, günümüzdeki AI patlamasının öneminin, Facebook'ta çalıştığı dönemdeki sosyal ağların yükselişinden bile daha güçlü olduğunu vurguladı.

Yatırım haberinin yanı sıra Chamath Palihapitiya beklenmedik bir karar daha açıkladı. Kendisi artık sadece yönetim kurulu üyesi değil, aynı zamanda 8090 Labs'in CEO'su olarak görev yapacak. Bu, Facebook'tan ayrıldıktan sonra ilk kez operasyonel yönetime tam anlamıyla geri dönüşü anlamına geliyor.

ixbt.com verilerine göre Palihapitiya, X sosyal medya hesabında bu anı uzun zamandır beklediğini yazdı. "Facebook'tan ayrıldığından beri tam zamanlı operasyonel bir role dönmek için böyle bir anı bekliyordum. Şu an inşa ettiğimiz şeyin öncekilerden daha önemli olduğuna eminim," diye belirtti.

Bu girişimin başarısı, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de ilgi çekici olabilir. Ülkemizde IT ihracat potansiyelini artırmaya büyük önem verildiği bir dönemde, Software Factory gibi araçlar yerel yazılımcı ekiplerinin uluslararası standartlara uygun, kaliteli ürünleri daha hızlı geliştirmesine yardımcı olabilir. Yapay zeka yardımıyla kod yazmak, gelecekte yazılım pazarındaki rekabet gücünü belirleyen temel faktör haline gelecektir.