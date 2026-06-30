Arsenal ve Bournemouth Arasında Transfer Savaşı: Alex Scott Mücadelesi Kızışıyor

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer penceresi kapanmadan önce orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Bournemouth oyuncusu Alex Scott için resmi teklif sundu. Ancak Mikel Arteta yönetimindeki "Gunners"ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bournemouth yönetimi, en yetenekli oyuncularından birini bırakmamaya karar verdi. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

BBC'nin haberine göre, Bournemouth kulübü Arsenal'in ilk teklifini kesin bir dille reddetti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu anda "Cherries"in gelecek projeleri için temel taşlardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle kulüp, oyuncuyu satmak istememenin yanı sıra mevcut sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Scott'ın mevcut kontratının iki yıl daha uzatılması bekleniyor.

Alex Scott geçen sezon sergilediği performansla dikkat çekerek 39 maça çıktı ve 4 gol attı. Sahadaki teknik becerisi ve yüksek enerjisi Mikel Arteta'nın dikkatini çekmişti. Arsenal, önümüzdeki sezon Premier League şampiyonluk yarışında kadrosunu daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

Devler Arasındaki Rekabet

Sadece Arsenal değil, İngiltere'nin diğer devleri de Scott'ın gelişimini yakından takip ediyor. Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Chelsea de bu yetenekli futbolcu için yarışa dahil olabilir. Futbolcunun prestiji, özellikle İngiltere milli takımına çağrılmasının ardından hızla arttı.

Bilgilere göre Alex Scott, geçen yılın Kasım ayında milli takıma çağrıldı ve Thomas Tuchel yönetimindeki Florida kampına katıldı. Henüz resmi maçlarda çıkış yapmamış olsa da, bu deneyim transfer piyasasındaki değerini önemli ölçüde artırdı. Bournemouth ise böyle değerli bir varlığı kolayca elden çıkarmak istemiyor.

Bournemouth'un reddinin ardından Arsenal diğer seçenekleri değerlendirmek zorunda kalıyor. Londralılar şimdi Newcastle United yıldızları Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali isimlerine odaklanmış durumda. Goal.com'un haberine göre, Tonali'nin transfer bedeli çok yüksek görüldüğü için şu an Guimaraes transferi daha gerçekçi duruyor.

Arsenal, transfer penceresi kapanana kadar kadrosuna en az bir üst düzey orta saha oyuncusu katmayı planlıyor. Eğer Alex Scott seçeneği tamamen kapanırsa, kulüp tüm dikkatini Newcastle ile yapılacak görüşmelere verecek. Her halükarda Mikel Arteta, takımın merkez hattını yenilemenin gerekliliğinin farkında.