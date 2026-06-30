Monako'da şiddetli patlama: iki kişi ağır yaralandı

·4·Dünya
Monako'da şiddetli patlama: iki kişi ağır yaralandı

Monako'da meydana gelen şiddetli patlama sonucunda üç kişi yaralandı. Fransız medya kuruluşlarının haberine göre, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre olay, yerel saatle 21:00 sularında Fransa sınırına yakın Ryu Reverend Per Lui Frolla Caddesi'ndeki bir konut binasının önünde meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamaya, bina dışına bırakılan bir çantanın neden olduğu sanılıyor.

Monako Devlet Bakanı Christophe Mirman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada olayı "büyük olasılıkla bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Mirman, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Yetkililer, patlamanın içinde vida ve metal bilyeler bulunan patlayıcı bir düzenek nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Monako hükümetinin başı Christophe Mirman, "Bildiğim kadarıyla tarihte böyle bir olay ilk kez yaşanıyor" dedi.

Olay yerine polis ekipleri ve kurtarma servisleri hızla sevk edildi. Şu anda olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmak için soruşturma işlemleri devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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