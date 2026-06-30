GeForce RTX 3060 Avrupa Pazarına Döndü: Fiyatlar Beklenenden Çok Daha Yüksek

Grafik işlemci pazarında kendine özgü bir yere sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3060 ekran kartı, Avrupa mağaza raflarına geri döndü. Bu model yeni nesil bir temsilci olmasa da, geri dönüşü kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Ancak ixbt.com verilerine göre, güncellenen fiyat politikası birçok kişiyi şaşırtıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Almanya'daki büyük satış noktalarında Asus, MSI, Gigabyte ve PNY gibi lider markaların GeForce RTX 3060 modelleri satışa sunulmuş durumda. Yakın günlerde diğer üreticilerin ürünlerinin de ortaya çıkması bekleniyor. Ekran kartının başlangıç fiyatı yaklaşık 335 Euro olarak belirlendi ve bu rakam geçen yılki göstergelerden önemli ölçüde daha yüksek.

Fiyatlar ve Rekabet Analizi

Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılın yaz aylarında bu model pazara döndüğünde fiyatı 245 Euro civarındaydı. Mevcut fiyat ise sadece eski bir model için pahalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda NVIDIA şirketinin daha modern ve güçlü kartlarının fiyatlarına yaklaşıyor. Örneğin, önemli ölçüde daha hızlı çalışan RTX 5060 modeli bugün 310 Euro'dan bulunabiliyor.

Daha da ilginci, kullanıcılar 340 Euro karşılığında çok daha yüksek performansa sahip RTX 5060 Ti 8GB versiyonunu satın alabiliyorlar. Bu durum, RTX 3060'ın 335 Euro'luk fiyatının mantıksal açıdan biraz anlaşılmaz olduğunu gösteriyor. Yeni nesil kartlar teknik açıdan çok daha ileride.

Teknik Özellikler ve Steam Sıralaması

RTX 3060 modeli 12 GB video belleğine sahip olsa da (bu değer RTX 5060 serisinden daha fazladır), modern teknolojileri destekleme konusunda geride kalıyor. Özellikle RTX 30 serisi, Frame Generation (Kare Oluşturma) özelliğine sahip değil. Buna rağmen, bu kart Steam platformunun aylık raporlarında uzun süredir dünyanın en popüler ekran kartı olarak liderliğini korumaya devam ediyor.

Avrupa pazarındaki fiyat değişiklikleri ve ürün eksiklikleri doğrudan bölgesel fiyatları etkilediği için bu haber birçok kullanıcı için önemli. RTX 3060'ın neden bu kadar yüksek bir fiyatla geri döndüğü şu an için bilinmiyor, ancak uzmanlar bunu stok kalıntıları ve lojistik maliyetlerle ilişkilendiriyor.