Japonya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" Söyledi

Japonya milli takımının 2026 Dünya Kupası yolculuğu son 16 turunda sona erdi. Hajime Moriyasu'nun öğrencileri, Brezilya'ya 1-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maç sonrası Japonya teknik direktörü tüm sorumluluğu üstlendi, taraftarlardan özür diledi ve takımın daha güçlü döneceğini vurguladı.

«Galibiyet elde edemediğimiz için üzgünüm»

Moriyasu öncelikle Japonya taraftarlarına seslendi.

«Tüm Japon taraftarlar adına galibiyet alamadığımız için çok üzgünüm. Teknik direktör olarak tüm sorumluluğu üstleniyor ve herkesten özür diliyorum» dedi.

Teknik direktörün bu sözleri, takımın sonucundan ne kadar derin etkilendiğini gösterdi.

Houston'daki taraftarlara özel teşekkür

Japonya teknik direktörü, stadyuma gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Ayrıca, Japonya'da ve dünyanın dört bir yanında gece olmasına rağmen maçı televizyon ve internet üzerinden takip eden taraftarları da unutmadı.

Moriyasu, «Bize destek olan herkese minnettarım» dedi.

«Turnuvayı bu aşamada tamamlamak zor»

Japonya, son 16 turunda Brezilya'ya karşı dirençli bir oyun sergilese de 1-2 mağlup oldu.

Moriyasu, futbolcuların tüm turnuva boyunca ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti.

Takımın şunlarda:

her antrenmanda;

her maçta;

tüm hazırlık sürecinde

büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

Futbolcular sonuna kadar savaştı

Teknik direktör sadece futbolcuları değil, aynı zamanda teknik ekibi ve takım çevresinde çalışan tüm uzmanları da ayrı ayrı onurlandırdı.

«Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbolcular hem her antrenmanda hem de bugünkü maçta tüm güçlerini verdiler» dedi.

Mağlubiyet motivasyona dönüşecek

Moriyasu, şu an takımın ağır bir hayal kırıklığı yaşadığını gizlemedi.

Ancak bu sonucu kabul etmek ve gelecekte daha güçlü olmak için buradan doğru dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

«Bu sonucu kabul edip, daha güçlü dönmek için bunu bir motivasyon olarak kullanacağız».

Japonya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi

Japonya, grup aşamasında disiplinli ve takım oyunuyla dikkat çekmişti. Brezilya karşısındaki mücadelede de Asyalılar favoriye kolayca teslim olmadı.

Ancak play-off aşamasında tek bir hata belirleyici oldu ve Japonya Dünya Kupası'na veda etti.

Sizce Japonya, Brezilya maçında nerede hata yaptı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.