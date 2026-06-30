2026 Dünya Kupası Son 32 Turunda Brezilya'nın Beklenmedik Kahramanı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1'lik skorla zorlu bir mücadele sonunda mağlup etti. Maçın en iyi oyuncusu olarak deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro seçildi.

34 yaşındaki futbolcu, kritik bir anda attığı golle takımının maça geri dönmesinde belirleyici rol oynadı.

Casemiro Brezilya'yı kurtardı

Brezilya maç boyunca skor olarak gerideydi. 56. dakikada Casemiro, isabetli bir vuruşla durumu eşitledi.

Attığı gol "pentacampeonlar"a psikolojik üstünlük sağladı ve takım daha sonra galibiyet golünü atmayı başardı.

Casemiro'nun golü, Brezilya için maçın dönüm noktası oldu.

Maçın adamı seçildi

Karşılaşmanın ardından Casemiro, maçın en iyi oyuncusu ilan edildi.

Deneyimli orta saha oyuncusu sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda orta sahadaki mücadelelerde aktif rol alarak takımın dengesini korudu.

Onun tecrübesi, play-off gibi yüksek baskılı bir maçta Brezilya için büyük önem taşıdı.

Maçı tamamlayamadı

Casemiro, 90+3. dakikada sakatlığı nedeniyle sahayı terk etti.

Yerine Fabinho oyuna girdi. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğu konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

İstatistik Bilgi Futbolcu Casemiro Yaş 34 Gol dakikası 56. dakika Değişiklik zamanı 90+3. dakika Maç sonucu Brezilya 2:1 Japonya

Brezilya bir sonraki turda kiminle oynayacak?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, son 16 turuna yükseldi.

Takımın bir sonraki rakibi, Norveç — Fildişi Sahili eşleşmesinin galibi olacak. Bu maçta da Brezilya favori görülse de, Japonya karşısındaki zorlu galibiyet play-offlarda kolay rakip olmadığını gösterdi.

Casemiro'nun sakatlığı endişe yarattı

Brezilya bir üst tura çıkmış olsa da, Casemiro'nun maç sonunda sakatlanması takım için ciddi bir endişe kaynağı olabilir.

Deneyimli orta saha oyuncusu, orta sahanın kilit isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı tıbbi kontrollerin ardından belli olacak.

Sizce Japonya maçında Casemiro gerçekten en iyi oyuncu muydu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.