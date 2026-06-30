Brezilya'yı Son 16 Turuna Taşıyan Golün Sahibi Martinelli'den İtiraf

Brezilya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın kahramanlarından biri Gabriel Martinelli oldu.

95. dakikada belirleyici golü atan oyuncu, takımını son 16 turuna taşıdı. Maç sonrası futbolcu, hislerini kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu itiraf etti.

«Şu anki mutluluğumu tarif edemem»

Martinelli, maçtan sonra çok etkilendiğini söyledi.

«Şu anki mutluluğumu ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Taraftarların ayağa kalkıp sevindiğini, ailemi ve arkadaşlarımı görmek; bunu kelimelerle tarif etmek imkansız» dedi.

Futbolcu için bu gol sadece kişisel bir başarı değil, tüm takım ve taraftarlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Top direğe çarptıktan sonra güven geldi

Belirleyici pozisyondan önce top kale direğine çarpmıştı.

Martinelli, o an bir fırsatın daha geleceğini hissettiğini belirtti.

Brezilyalı futbolcu, «Top direğe çarptığında, bir şansımın daha olacağını hissettim» dedi.

Kısa bir süre sonra fırsatı değerlendiren oyuncu, galibiyet golünü kaydetti.

95. dakikadaki gol her şeyi belirledi

Maçın sonuna kadar skor 1-1 devam etmişti.

95. dakikada Martinelli'nin şık vuruşu, Brezilya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

İstatistik Bilgi Maç Brezilya — Japonya Skor 2:1 Belirleyici gol 95. dakika Gol sahibi Gabriel Martinelli Sonuç Brezilya son 16 turunda

«Hangi pozisyonda oynadığım önemli değil»

Martinelli, sahadaki pozisyonu hakkında da konuştu.

Kanatta veya merkezde oynamasından bağımsız olarak, temel amacının takıma fayda sağlamak olduğunu vurguladı.

«Kanatta mı yoksa merkezde mi oynadığım fark etmez. Benim için en önemlisi takıma katkı sağlamak» dedi.

Brezilya için büyük kahraman

Dünya Kupası play-off aşamasında tek bir gol, tüm turnuvanın kaderini değiştirebilir.

Martinelli'nin 95. dakikadaki vuruşu Brezilya'yı turnuvada tuttu ve son 16 turuna taşıdı.

Şimdi taraftarlar, onun bir sonraki aşamada da benzer şekilde kritik bir rol oynamasını bekliyor.

Sizce Martinelli'nin golü, 2026 Dünya Kupası play-off'larının en dramatik gollerinden biri miydi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.