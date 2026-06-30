Carlo Ancelotti'nin Japonya Galibiyeti Sonrası Açıklamaları

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maç sonrasında Carlo Ancelotti, takımının ikinci yarıdaki reaksiyonunu ve taktiksel değişikliklerini övdü.

İtalyan teknik adam, Brezilya'nın bu turnuvadaki en iyi oyununu Japonya karşısında sergilediğini düşünüyor.

«Önemli olan hatalara nasıl tepki verildiğidir»

Ancelotti, futbolda hataların doğal olduğunu, asıl meselenin bu hatalardan sonraki reaksiyon olduğunu vurguladı.

«Futbolda hatalar olur, bunlardan kaçamazsınız. Önemli olan bu hatalara nasıl yaklaştığınızdır. İkinci yarıda tam olarak bunu gösterdik», dedi.

Teknik direktör ayrıca, takımının gol atabileceğine inandığını da ekledi.

İlk yarı neden zordu?

Ancelotti'ye göre Japonya, ilk yarıda çok yoğun ve kompakt bir savunma yaptı.

Brezilya başlangıçta merkezden üstünlük kurmaya çalıştı ancak rakip bu alanları kapattı.

Bu nedenle:

pozisyon üretmek zorlaştı;

merkezde boşluk bulunamadı;

hücumlar beklenen hızda gelişmedi.

Devre arasından sonra taktik değişti

Brezilya devre arasında oyun tarzını değiştirdi.

Ancelotti, takıma kanatları daha fazla kullanma ve ceza sahası içinde baskıyı artırma görevi verdi.

«Devre arasından sonra daha çok kanatlar üzerinden oynamaya ve ceza sahasında baskıyı artırmaya çalıştık. Sonuç olarak oyunumuz oldukça gelişti», dedi teknik direktör.

Takım gol yedikten sonra da dağılmadı

Japonya öne geçtiğinde durum Brezilya için zorlaştı.

Ancak Ancelotti'nin öğrencileri paniğe kapılmadı ve Fas maçının ilk yarısında olduğu gibi oyun disiplinini kaybetmedi.

İtalyan uzman, Martinelli'nin galibiyet golünden önce bile sakin olduğunu belirtti.

«Takım iyi oynuyordu. Bu yüzden golün geleceğini bekliyordum», dedi Ancelotti.

Hala geliştirilmesi gereken yönler var

Galibiyete rağmen Ancelotti, takımda bazı eksikliklerin devam ettiğini kabul etti.

Şu noktaların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi:

kornerlerin daha verimli kullanılması;

takım yapısının güçlendirilmesi;

hücum aksiyonlarının hızlandırılması;

rakibin yoğun savunmasına karşı çözüm yollarının artırılması.

«Bu turnuvadaki en iyi oyunumuzdu»

Ancelotti, maç sonunda takımının genel performansından memnun kaldı.

«Bence bu turnuvadaki en iyi oyunumuzu sergiledik», dedi Brezilya teknik direktörü.

2-1'lik iradeli galibiyet, «beş kez dünya şampiyonu» olan ekibi 1/8 finale taşıdı. Şimdi asıl soru şu: Brezilya bu oyun temposunu bir sonraki aşamada da koruyabilecek mi?

Sizce Brezilya gerçekten turnuvadaki en iyi oyununu mu sergiledi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.