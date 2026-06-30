Ancelotti, Neymar'ın Japonya maçında neden oynamadığını açıkladı

Brezilya milli takımının Japonya ile oynadığı Dünya Kupası 2026 son 16 turu maçında Neymar'ın sahaya çıkmaması taraftarlar arasında birçok soruya yol açtı.

Maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti, bu kararın nedenini açıklayarak Neymar'ı olası uzatma dakikaları için sakladığını belirtti.

Neymar 60-65. dakikalarda oyuna girebilirdi

Ancelotti, maç sırasında Neymar ile konuştuğunu ve onu ikinci yarının ortalarında oyuna sokma planı olduğunu söyledi.

«Neymar'ı olası uzatmalar için saklıyorduk. 60 veya 65. dakikalarda sahaya girebilirdi» dedi teknik adam.

Ancak maçtaki durum değiştikçe, teknik direktör planını değiştirdi.

Skor eşitlendikten sonra taktik değiştirilmedi

Ancelotti'ye göre, Brezilya skoru eşitledikten sonra oyunun kontrolünü ele geçirmeye başladı.

Bu nedenle teknik direktör, taktiksel dizilişe müdahale etmeme ve sahadaki dengeyi koruma kararı aldı.

«Skoru eşitledik ve takım oyunu kontrol ettiği için taktiksel dizilişi değiştirmemeye karar verdim» dedi Ancelotti.

Yedek kulübesinde de güçlü futbolcular var

İtalyan teknik adam, Brezilya kadrosundaki rekabetin çok yüksek olduğunu özellikle vurguladı.

Ona göre takımın en büyük avantajı, sadece ilk 11'de değil, yedek kulübesinde de üst düzey futbolcuların bulunması.

«Hem sahada hem de yedek kulübesinde yeterince güçlü futbolcularımız var. Her bir futbolcunun üst düzey olduğunu takdir etmeliyiz» dedi.

Japonya kolay bir rakip değildi

Ancelotti, Japonya milli takımını da yüksek bir şekilde değerlendirdi.

Asyalıları iyi organize olmuş, disiplinli ve rakip için oldukça zorlayıcı bir takım olarak nitelendirdi.

«Bu çok sorumluluk isteyen bir maçtı. Japonya iyi organize olmuş ve çok zorlu bir rakip» dedi Brezilya hocası.

Karar doğru muydu?

Neymar gibi büyük tecrübeye sahip bir futbolcunun yedek kalması doğal olarak tartışmaları artırdı.

Bir yandan Ancelotti olası uzatma sürelerini düşündü; diğer yandan Brezilya oyunu kontrol ettiği için mevcut kadroyu değiştirmeyi riskli buldu.

Sizce Neymar oyuna girmeli miydi yoksa Ancelotti doğru karar mı verdi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.