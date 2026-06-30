Dünya Kupası 2026: Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Sürpriz Şekilde Eledi

·3·Spor
Dünya Kupası 2026: Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Sürpriz Şekilde Eledi

Dünya Kupası 2026 son 32 turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Paraguay milli takımı, Almanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Dramatik mücadelede VAR müdahalesi, iptal edilen gol ve kaleci Orlando Hill'in kritik kurtarışları maçın kaderini belirledi.

Enciso perdeyi açtı

Karşılaşmanın ilk golü 42. dakikada geldi.

Paraguay forveti Julio Enciso,le etkili vuruşuyla takımını öne geçirdi. Almanya ilk yarıyı 0-1 geride tamamladı.

Havertz beraberliği getirdi

İkinci yarının başında Almanya baskısını artırdı.

Kai Havertz'in attığı golle skor 1-1'e geldi. Normal sürede başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

Almanya'nın golü VAR sonrası iptal edildi

Uzatma dakikalarının 102. dakikasında Jonathan Tah, Almanya'yı öne geçirmişti.

Ancak VAR pozisyonu tekrar inceledi. Waldemar Anton'un gol anında kaleciye müdahale ettiği tespit edilince gol iptal edildi.

Almanya'nın sevinci kısa sürdü; VAR kararıyla mücadele yeniden 1-1 devam etti.

Kalan dakikalarda da takımlar galibi belirleyemedi.

Orlando Hill kahraman oldu

Penaltı atışlarında Paraguay kalecisi Orlando Hill maçın başrol oyuncusu oldu.

Hill:

  • Kai Havertz'in şutunu kurtardı;

  • Nik Woltemade'nin penaltısını da etkisiz hale getirdi.

Jonathan Tah ise kendi vuruşunda kaleyi bulamadı.

Paraguay son 16'da

Paraguay, penaltı atışları sonucunda 4-3 galip geldi.

Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu

Almanya — Paraguay — 1:1
Penaltı Atışları — 3:4

Goller: Enciso, 42 — Havertz.

Böylece Almanya turnuvaya veda ederken, Paraguay Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Play-off'un bir diğer büyük sürprizi

Kadro ve tecrübe açısından Almanya favori görülüyordu. Ancak Paraguay; disiplinli oyunu, mental gücü ve kalecisinin güven veren performansıyla güçlü rakibini turnuva dışına itti.

Sizce Paraguay'ın bu sürpriz yürüyüşü nereye kadar sürer? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi futbolseverlere gönderin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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