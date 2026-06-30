Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Brezilya - Japonya 2:1 (golleri izleyin)

·45·Spor
Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Brezilya - Japonya 2:1 (golleri izleyin)

Dünya Kupası'nda son 32 turu mücadeleleri devam ediyor. Günün öne çıkan maçlarından birinde Brezilya, Japonya'yı zorlu bir mücadele sonunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Galibiyet golü 90+5. dakikada geldi.

Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu
Brezilya — Japonya 2:1
29 Haziran. Houston
Goller: Casemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).

BrezilyaJaponyaCasemiroMartinelliJaponya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Resmi: Lewandowski MLS'e Transfer Oldu: Chicago Fire'da Yeni DönemResmi: Lewandowski MLS'e Transfer Oldu: Chicago Fire'da Yeni DönemBugün, 05:51Carlo Ancelotti'nin Japonya Galibiyeti Sonrası AçıklamalarıCarlo Ancelotti'nin Japonya Galibiyeti Sonrası AçıklamalarıBugün, 05:48Brezilya'yı Son 16 Turuna Taşıyan Golün Sahibi Martinelli'den İtirafBrezilya'yı Son 16 Turuna Taşıyan Golün Sahibi Martinelli'den İtirafBugün, 05:302026 Dünya Kupası Son 32 Turunda Brezilya'nın Beklenmedik Kahramanı2026 Dünya Kupası Son 32 Turunda Brezilya'nın Beklenmedik KahramanıBugün, 05:18Japonya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" SöylediJaponya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" SöylediBugün, 05:13Ancelotti, Neymar'ın Japonya maçında neden oynamadığını açıkladıAncelotti, Neymar'ın Japonya maçında neden oynamadığını açıkladıBugün, 04:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı