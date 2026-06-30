Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Brezilya - Japonya 2:1 (golleri izleyin)
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Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu
Dünya Kupası'nda son 32 turu mücadeleleri devam ediyor. Günün öne çıkan maçlarından birinde Brezilya, Japonya'yı zorlu bir mücadele sonunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Galibiyet golü 90+5. dakikada geldi.
Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu
Brezilya — Japonya 2:1
29 Haziran. Houston
Goller: Casemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).
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