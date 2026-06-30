Resmi: Lewandowski MLS'e Transfer Oldu: Chicago Fire'da Yeni Dönem

·21·Spor
Resmi: Lewandowski MLS'e Transfer Oldu: Chicago Fire'da Yeni Dönem

Amerika'nın MLS (Major League Soccer) şampiyonası bir mega yıldızı daha bünyesine kattı. Chicago Fire kulübü, futbol dünyasının en güçlü golcülerinden biri olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski transferini resmen duyurdu.

Bayern ve Barcelona kulüplerinin 37 yaşındaki eski efsanesi, okyanus ötesine tamamen ücretsiz, yani serbest oyuncu statüsünde transfer oldu. Amerikalılar bu transferle sadece takımın hücum hattını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda tüm ligin dünyadaki prestijini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Uzun vadeli sözleşme ve sembolik statü

Chicago Fire yönetimi, Polonyalı forvetin yaşına rağmen tecrübesine ve fiziksel durumuna büyük güven duydu. Taraflar arasındaki sözleşme 2027/28 sezonu sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşma şeklinde gerçekleşti.

Tanıtım töreninde kulüp basın servisi, Lewandowski'yi sadece yeni bir futbolcu olarak değil, çok yüksek bir statüyle tanıttı:

Kulüp açıklamasından: «Robert Lewandowski, futbolun dünya çapındaki gerçek bir sembolüdür. Onun takımımıza katılması, kulüp tarihinde yeni bir sayfa açacaktır».

Golcülük yeteneği hala yerinde: Son istatistikler

Lewandowski kariyerinin son aşamasında olsa da, Avrupa'nın en güçlü ve fiziksel olarak en zorlu liglerinden biri olan İspanya La Liga'da hala üretkenliğini sergileyebiliyordu. Barcelona'daki son sezon istatistikleri bunu açıkça kanıtlıyor:

Turnuva (La Liga)

Oynadığı maçlar

Attığı goller

Asistler

Sözleşme süresi

Geçen sezon

31

14

2

2027/28 sonuna kadar

Robert Lewandowski'nin MLS'e geçişi, Amerika'da futbol gelişiminin durmadığının ve yeni bir güçle devam ettiğinin kanıtıdır. Lionel Messi, Olivier Giroud ve Luis Suarez gibi yıldızların izinden giden Polonya milli takım kaptanının, artık Chicago kulübünü yeni hedeflere ve uzun zamandır beklenen kupalara taşıması bekleniyor.

Robert LewandowskiChicago FireMLSTransferMajor League Soccer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Carlo Ancelotti'nin Japonya Galibiyeti Sonrası AçıklamalarıCarlo Ancelotti'nin Japonya Galibiyeti Sonrası AçıklamalarıBugün, 05:48Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Brezilya - Japonya 2:1 (golleri izleyin)Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Brezilya - Japonya 2:1 (golleri izleyin)Bugün, 05:40Brezilya'yı Son 16 Turuna Taşıyan Golün Sahibi Martinelli'den İtirafBrezilya'yı Son 16 Turuna Taşıyan Golün Sahibi Martinelli'den İtirafBugün, 05:302026 Dünya Kupası Son 32 Turunda Brezilya'nın Beklenmedik Kahramanı2026 Dünya Kupası Son 32 Turunda Brezilya'nın Beklenmedik KahramanıBugün, 05:18Japonya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" SöylediJaponya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" SöylediBugün, 05:13Ancelotti, Neymar'ın Japonya maçında neden oynamadığını açıkladıAncelotti, Neymar'ın Japonya maçında neden oynamadığını açıkladıBugün, 04:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı