Resmi: Lewandowski MLS'e Transfer Oldu: Chicago Fire'da Yeni Dönem

Amerika'nın MLS (Major League Soccer) şampiyonası bir mega yıldızı daha bünyesine kattı. Chicago Fire kulübü, futbol dünyasının en güçlü golcülerinden biri olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski transferini resmen duyurdu.

Bayern ve Barcelona kulüplerinin 37 yaşındaki eski efsanesi, okyanus ötesine tamamen ücretsiz, yani serbest oyuncu statüsünde transfer oldu. Amerikalılar bu transferle sadece takımın hücum hattını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda tüm ligin dünyadaki prestijini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Uzun vadeli sözleşme ve sembolik statü

Chicago Fire yönetimi, Polonyalı forvetin yaşına rağmen tecrübesine ve fiziksel durumuna büyük güven duydu. Taraflar arasındaki sözleşme 2027/28 sezonu sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşma şeklinde gerçekleşti.

Tanıtım töreninde kulüp basın servisi, Lewandowski'yi sadece yeni bir futbolcu olarak değil, çok yüksek bir statüyle tanıttı:

Kulüp açıklamasından: «Robert Lewandowski, futbolun dünya çapındaki gerçek bir sembolüdür. Onun takımımıza katılması, kulüp tarihinde yeni bir sayfa açacaktır».

Golcülük yeteneği hala yerinde: Son istatistikler

Lewandowski kariyerinin son aşamasında olsa da, Avrupa'nın en güçlü ve fiziksel olarak en zorlu liglerinden biri olan İspanya La Liga'da hala üretkenliğini sergileyebiliyordu. Barcelona'daki son sezon istatistikleri bunu açıkça kanıtlıyor:

Turnuva (La Liga) Oynadığı maçlar Attığı goller Asistler Sözleşme süresi Geçen sezon 31 14 2 2027/28 sonuna kadar

Robert Lewandowski'nin MLS'e geçişi, Amerika'da futbol gelişiminin durmadığının ve yeni bir güçle devam ettiğinin kanıtıdır. Lionel Messi, Olivier Giroud ve Luis Suarez gibi yıldızların izinden giden Polonya milli takım kaptanının, artık Chicago kulübünü yeni hedeflere ve uzun zamandır beklenen kupalara taşıması bekleniyor.