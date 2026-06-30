Cuktech aktif dinlenme tutkunları için yeni bir robot ekzoskelet tanıttı

Modern teknolojiler, insan fiziksel kapasitesini genişletmeye devam ediyor. Popüler Cuktech şirketi, dağ turizmi ve aktif yaşam tarzı tutkunları için tasarlanmış yeni bir robot ekzoskelet projesini tanıttı. Bu cihaz, uzun mesafeler yürürken ve ağır yükler taşırken insan kaslarına binen baskıyı önemli ölçüde azaltmaya hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre şirket, şu anda yeni ürünü gerçek koşullarda test etmek için bir kitlesel fonlama kampanyası başlattı. Bu proje kapsamında 50 gönüllü seçilecek ve onlara robotik ekipmanı tamamen ücretsiz kullanma imkanı tanınacak. Test süresi sona erdiğinde, tüm gereklilikleri yerine getiren katılımcılar cihazı kendilerinde tutabilecekler.

Test koşulları ve katılımcılar için gereklilikler

Programa katılmak için adayların 18 yaşından büyük, sağlıklı ve herhangi bir eklem, bel veya kalp-damar sistemi hastalığına sahip olmamaları gerekiyor. Şirket, özellikle dağcılık ve doğa yürüyüşü (hiking) ile uğraşan bloggerlara ve deneyimli gezginlere öncelik vereceğini bildirdi. Bu, yeni gadget'ın yeteneklerini geniş kitlelere göstermek ve profesyonel geri bildirimler almak için atılmış stratejik bir adımdır.

Katılımcılara belirli yükümlülükler de getiriliyor. Özellikle, bir ay boyunca en az 15 gün ekzoskeleti kullanmaları ve haftada en az üç kez antrenman yapmaları gerekiyor. Ayrıca, cihazın çalışma sürecini yansıtan kaliteli metin incelemeleri, fotoğraf ve video materyallerinin zamanında sunulması talep ediliyor.

Güvenlik ve garanti meseleleri

Cihazı teslim alırken katılımcıların 2000 yuan (yaklaşık 300 ABD doları) tutarında bir depozito yatırmaları gerekiyor. Eğer test sonunda ekipman hasar görmemişse ve tüm parçaları tam ise, bu tutar 10 iş günü içinde tamamen iade edilecektir. Bu önlem, değerli teknolojik ekipmanın dikkatli kullanılmasını sağlamak amacıyla getirilmiştir.

Robot ekzoskeletler, insan vücuduna giyilen özel mekanik cihazlardır ve yürüme, koşma veya dağa tırmanma sırasında fiziksel dayanıklılığı artırırlar. Sadece hareketi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda eklemleri aşırı zorlanmadan korurlar. Cuktech şu an için yeni ürünün kesin teknik özelliklerini gizli tutuyor, ancak testler tamamlandığında cihazın gücü ve ağırlığı hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

Özbekistan gibi dağlık bölgelerin çok olduğu ülkelerde, bu tür teknolojiler iç turizmi geliştirmek ve ekstrem seyahatleri daha güvenli hale getirmek açısından büyük önem taşıyabilir. Gelecekte bu tür ekzoskeletlerin sadece gezginler için değil, aynı zamanda kurtarma ekipleri ve yük taşıyıcılar için de günlük bir yardımcıya dönüşmesi muhtemeldir.