Casemiro, Brezilya'nın şampiyonluğa taşıyan gücünü açıkladı

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Japonya'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maç sonrası Casemiro, takımın temel avantajının ne olduğunu açıkladı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusuna göre, Brezilya'nın en büyük gücü tekil futbolcularda değil, tüm takımın mental hazırlığında ve sonuna kadar mücadele etme yeteneğinde.

«En büyük gücümüz mental hazırlık»

Japonya karşısında Brezilya geriye düşmüş olsa da baskıyı azaltmadı ve durumu kendi lehine çevirmeyi başardı.

«Takımımızın en büyük gücü mental hazırlığıdır. Ofansif futbol oynayarak rakibe baskı kurmaya devam ettik», dedi Casemiro.

Casemiro, takımın zor durumda bile sakinliğini koruduğunu ve oyun planından vazgeçmediğini belirtti.

Yedekler oyunu değiştirdi

Casemiro, Dünya Kupası gibi uzun ve zorlu bir turnuvada sadece ilk 11'deki oyunculara güvenilemeyeceğini kaydetti.

Yedekten oyuna giren oyuncuları özellikle övdü:

Endrick oyuna iyi uyum sağladı;

Martinelli belirleyici golü attı;

Ryan, Raphinha'nın yerini başarıyla doldurdu.

Orta saha oyuncusu, «Dünya Kupası'nda yedek kulübesinden gelen futbolculara değer vermek çok önemlidir», dedi.

Martinelli'nin golü galibiyeti getirdi

Japonya ile oynanan maçta Casemiro 56. dakikada skoru eşitlemişti.

Karşılaşmanın belirleyici golü ise 95. dakikada Gabriel Martinelli tarafından kaydedildi. Böylece Brezilya iradeli bir galibiyet alarak 1/8 finale yükseldi.

İstatistik Sonuç Maç Brezilya — Japonya Skor 2:1 Beraberlik golü Casemiro Galibiyet golü Martinelli Sonuç Brezilya 1/8 finalde

«Bu kadro dünya şampiyonu olabilir»

Casemiro, Brezilya'nın şampiyonluk şansını da yüksek gördü.

Ona göre takımda güçlü bir as kadronun yanı sıra, oyunu değiştirebilen yedek oyuncular da mevcut.

Casemiro, FIFA'nın resmi sitesine yaptığı açıklamada, «Bu, takımın mental hazırlığıdır. Bu kadro dünya şampiyonluğunu kazanma kapasitesine sahip», dedi.

Brezilya'nın şampiyonluk şansı ne kadar yüksek?

Japonya karşısında alınan iradeli galibiyet, Brezilya'nın zor durumlardan çıkma yeteneğini gösterdi.

Ancak sonraki aşamalarda rakipler daha da güçlenecek. Şampiyonluk için takımın sadece yeteneğe değil, tam da Casemiro'nun vurguladığı mental istikrara ihtiyacı olacak.

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