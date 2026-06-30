Almanya'yı üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda da ağır bir kader bekledi

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Normal ve uzatma süresinin 1-1 eşitlikle tamamlandığı mücadelede Almanlar, penaltı atışlarında 3-4 mağlubiyetle şansını kaybetti. Böylece dört kez dünya şampiyonu olan ekip, üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda da beklenen sonuca ulaşamadı.

Paraguay, Almanya'nın yoluna taş koydu

Almanya, son 32 turuna grup lideri olarak yükselmişti. Julian Nagelsmann'ın öğrencileri, E grubunda 6 puan toplayarak birinci sırayı almıştı.

Ancak play-off aşamasında tüm hesaplar anlamını yitirdi. Paraguay, Almanlara karşı direnç göstererek maçı penaltı atışlarına taşıdı.

Karar vuruşlarında Güney Amerika temsilcisi daha güçlü çıktı.

2014'ten sonraki zorlu dönem

Almanya, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Ancak sonraki üç Dünya Kupası takım için başarısızlıkla sonuçlandı.

Dünya Kupası Almanya'nın sonucu 2014 Dünya Kupası Şampiyon 2018 Dünya Kupası Grup aşamasında elendi 2022 Dünya Kupası Grup aşamasında elendi 2026 Dünya Kupası Son 32 turunda elendi

2018 ve 2022 yıllarında Almanlar gruplardan bile çıkamamıştı. 2026'da ise birinci sıradan play-off'a yükseldiler ancak yeni formattaki ilk aşamada takıldılar.

Grup liderliği bile yardımcı olmadı

Nagelsmann'ın takımı grup aşamasında güven verici bir sonuç almıştı.

6 puan ve liderlik, Almanya'yı turnuvanın favorileri arasında tutuyordu. Ancak Paraguay karşısında Almanlar üstünlüklerini skora yansıtamadı.

Play-off'larda tek bir hata veya tek bir hatalı penaltı, tüm turnuvanın kaderini belirleyebilir.

Alman futbolunda sorular yeniden arttı

Üst üste üçüncü Dünya Kupası'ndaki başarısızlık, Alman futbolunda yeniden ciddi tartışmaları başlatabilir.

Takımda yetenekli futbolcular ve yüksek seviyeli bir teknik direktör vardı. Ancak belirleyici maçlarda istikrar ve soğukkanlılık eksikti.

Şimdi temel soru şu: Almanya milli takımı eski gücüne kavuşmak için neleri değiştirmeli?

Sizce Almanya'nın üst üste gelen başarısızlıklarının temel sebebi nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.