Eldor Shomurodov Dünya Kupası sonrası içini döktü

Özbekistan milli takım kaptanı ve rekor golcüsü Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi katılımının ardından duygularını paylaştı.

Milli takım lideri, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini vurgularken, sonuçların beklendiği gibi olmadığını da açıkça itiraf etti. Buna rağmen, bu turnuvanın kendisine eşsiz bir deneyim ve daha büyük bir motivasyon kazandırdığını belirtti.

«Çocukluk hayalim gerçek oldu»

Eldor Shomurodov, Instagram sayfasında Dünya Kupası'ndan fotoğraflar paylaşarak tarihi debutu hakkında yazdı.

«Çocukluğumdan beri Dünya Kupası sahasına çıkmayı hayal etmiştim. Bugün ise bu hayalim gerçek oldu. Bunlar kelimelerle ifade edilmesi zor duygulardı», dedi.

Özbekistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer aldığı için bu turnuva her futbolcu için ayrı bir önem taşıdı.

Sonuçlar beklendiği gibi olmadı

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan, K grubunda üç maç yaptı.

Milli takım:

Kolombiya'ya 1:3;

Portekiz'e 0:5;

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1:3

skorlarla şansını kaybetti.

Böylece milli takımımız grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Shomurodov da bu konuda açık konuştu:

«Elbette her şey düşündüğümüz gibi gitmedi. Sonuçlar daha iyi olabilirdi».

«Bu yol beni daha güçlü kıldı»

Milli takım kaptanı, mağlubiyetlere rağmen Dünya Kupası'ndan önemli dersler çıkardığını vurguladı.

Onun görüşüne göre, 2026 Dünya Kupası:

büyük bir deneyim kazandırdı;

zihinsel olarak güçlendirdi;

gelecek için motivasyonu artırdı;

daha güçlü olma gerekliliğini gösterdi.

«Bu yol beni daha güçlü kıldı, eşsiz bir deneyim verdi ve ileriye gitmek için daha büyük bir motivasyon sağladı», diye yazdı Shomurodov.

Dünya Kupası'nda tarihe geçti

Eldor Shomurodov, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ikinci golünün sahibi oldu.

Böylece, ülke futbol tarihinde Dünya Kupası'nda gol atan futbolculardan biri haline geldi.

Attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golleri adaylığına da dahil edildi.

Milli takım rekoru sahibi

Shomurodov, Özbekistan milli takımının en üretken futbolcusu olarak kabul ediliyor.

Kriter Sonuç Milli takım maçları 95 maç Atılan goller 45 gol Statü Özbekistan rekor sahibi 2026 Dünya Kupası golleri 1 gol

Turnuva boyunca deneyimi ve liderlik özellikleriyle milli takımın en iyi oyuncularından biri oldu.

Shomurodov'a ilgi artıyor

Dünya Kupası sonrası Özbek forvete kulüplerin ilgisi daha da arttı.

Bilgilere göre, Istanbul Başakşehir, Shomurodov için Türkiye'nin Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinden teklifler aldı.

Bu durum, futbolcunun geleceği için yeni transfer olasılıklarını ortaya çıkarıyor.

«İlerlemeye devam edeceğiz»

Shomurodov, mesajını kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek noktaladı.

«Yolumda yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkürler. İleriye doğru hareket etmeye devam edeceğiz».

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası beklenen sonucu vermese de, Shomurodov'un sözleri takımın bu deneyimden sonra daha güçlü dönmeye hazırlandığını gösterdi.

Sizce Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın en iyi futbolcusu muydu? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.