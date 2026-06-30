Özbekistan futbolunun gururu Eldor Shomurodov 31 yaşına girdi

Özbekistan milli takım kaptanı ve Türkiye'nin Istanbul Başakşehir kulübü forveti Eldor Shomurodov dün 31 yaşına girdi.

Yetenekli futbolcu, 29 Haziran 1995 tarihinde Surxondaryo bölgesinin Jarqo‘rg‘on ilçesinde dünyaya geldi. Futbola ilk adımlarını 6 yaşında atan oyuncu, o günden beri çalışkanlığı ve yeteneğiyle ülkesinin en ünlü futbolcularından biri haline geldi.

Kariyeri boyunca Shomurodov; Özbekistan'ın Mash'al ve Bunyodkor, Rusya'nın Rostov, İtalya'nın Genoa ve Roma kulüplerinde başarıyla forma giydi. 2025 yılında Roma'dan Türkiye'nin Istanbul Başakşehir kulübüne kiralık olarak transfer oldu. Daha sonra Türk kulübü, futbolcunun bonservisini tamamen satın aldı.

Binlerce futbolsever, sosyal medya üzerinden Eldor Shomurodov'u doğum günü vesilesiyle kutlayarak yeni sezonda büyük başarılar diledi.