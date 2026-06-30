18 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç Verdi

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin ardından 18 günlük bebeğiyle birlikte enkaz altında kalan bir kadının hayatta kalma mücadelesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Kurtarma ekipleri tarafından sağ çıkarılan Dayana Patino, yaşadığı korkunç anları anlattı.

En zor anlarında bile yeni doğmuş oğlu Juan David'in ona yaşama gücü ve umut verdiğini söyledi.

Dayana, «O hayatta olduğu sürece benim pes etmeye hakkım yoktu. Nefes alıp almadığını anlamak için sürekli burnuna dokunarak kontrol ederdim» dedi.

Enkaz altındaki umut

24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen şiddetli deprem, ülke tarihinin en trajik doğal afetlerinden birine dönüştü. Resmi verilere göre, 29 Haziran itibarıyla en az 1450 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam etse de, hayatta kalanları bulma şansı giderek azalıyor.

Bu trajedi arasında Dayana ve 18 günlük oğlunun kurtarılması gerçek bir mucize olarak değerlendiriliyor. Kurtarma sürecini gösteren videolar sosyal medyada milyonlarca kişinin kalbine dokundu. Küçük Juan David ise birçok kişi için umudun simgesi haline geldi.

«Sadece bebeğime sıkıca sarıldım»

Dayana, deprem sırasında La Guaira şehrindeki sekizinci katta bulunan evinde bulaşık yıkıyordu. Başta sarsıntıyı basit bir titreşim sandı. Ancak birkaç saniye sonra durum aniden değişti.

Anne hemen bebeğini kucağına aldı. Ardından tüm bina çökmeye başladı.

«Kendimi havada uçuyormuş gibi hissettim. Sonra su ve toprak içine gömülüyormuşum gibi oldu. Bebeğimi nasıl elimden kaçırmadığıma hâlâ şaşırıyorum» diyor.

Enkaz altında kalan kadın önce yardım için bağırdı. Ancak sesini kimsenin duymadığını fark edince gücünü korumaya karar verdi. Bundan sonra sadece yakınlarda insan sesi veya ayak sesleri duyduğunda yardım çağırdı.

Kurtarıcılara ulaşan ses

Dayana'nın sol ayağı beton parçaları altında sıkışmış, başı ise taşlar arasında sıkışmış olmasına rağmen bilincini kaybetmemeye çalıştı.

Bir süre sonra ağabeyinin sesini duydu ve tüm gücüyle cevap verdi. Ağabeyi ise onu mutlaka kurtaracağını söyleyerek ona umut verdi.

25 Haziran akşamı gerçekleştirilen zorlu bir kurtarma operasyonu sonucunda anne ve bebek enkaz altından sağ çıkarıldı. Dayana'nın iki ayağı yaralanırken, bebek hafif sıyrıklarla kurtuldu.

«Hayat bana yeniden geri verilmiş gibi»

Aile reisi Gerson, deprem sırasında eve yeni varmıştı. Çok katlı binanın çöküşünü görünce eşini ve çocuğunu kaybettiğine inandı.

Onların hayatta olduğunu gördüğü an, hayatının en duygusal anlarından biri oldu.