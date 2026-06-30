18 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç Verdi

·3·Dünya
18 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç Verdi

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin ardından 18 günlük bebeğiyle birlikte enkaz altında kalan bir kadının hayatta kalma mücadelesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Kurtarma ekipleri tarafından sağ çıkarılan Dayana Patino, yaşadığı korkunç anları anlattı.

En zor anlarında bile yeni doğmuş oğlu Juan David'in ona yaşama gücü ve umut verdiğini söyledi.

Dayana, «O hayatta olduğu sürece benim pes etmeye hakkım yoktu. Nefes alıp almadığını anlamak için sürekli burnuna dokunarak kontrol ederdim» dedi.

Enkaz altındaki umut

24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen şiddetli deprem, ülke tarihinin en trajik doğal afetlerinden birine dönüştü. Resmi verilere göre, 29 Haziran itibarıyla en az 1450 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam etse de, hayatta kalanları bulma şansı giderek azalıyor.

Bu trajedi arasında Dayana ve 18 günlük oğlunun kurtarılması gerçek bir mucize olarak değerlendiriliyor. Kurtarma sürecini gösteren videolar sosyal medyada milyonlarca kişinin kalbine dokundu. Küçük Juan David ise birçok kişi için umudun simgesi haline geldi.

«Sadece bebeğime sıkıca sarıldım»

Dayana, deprem sırasında La Guaira şehrindeki sekizinci katta bulunan evinde bulaşık yıkıyordu. Başta sarsıntıyı basit bir titreşim sandı. Ancak birkaç saniye sonra durum aniden değişti.

Anne hemen bebeğini kucağına aldı. Ardından tüm bina çökmeye başladı.

«Kendimi havada uçuyormuş gibi hissettim. Sonra su ve toprak içine gömülüyormuşum gibi oldu. Bebeğimi nasıl elimden kaçırmadığıma hâlâ şaşırıyorum» diyor.

Enkaz altında kalan kadın önce yardım için bağırdı. Ancak sesini kimsenin duymadığını fark edince gücünü korumaya karar verdi. Bundan sonra sadece yakınlarda insan sesi veya ayak sesleri duyduğunda yardım çağırdı.

Kurtarıcılara ulaşan ses

Dayana'nın sol ayağı beton parçaları altında sıkışmış, başı ise taşlar arasında sıkışmış olmasına rağmen bilincini kaybetmemeye çalıştı.

Bir süre sonra ağabeyinin sesini duydu ve tüm gücüyle cevap verdi. Ağabeyi ise onu mutlaka kurtaracağını söyleyerek ona umut verdi.

25 Haziran akşamı gerçekleştirilen zorlu bir kurtarma operasyonu sonucunda anne ve bebek enkaz altından sağ çıkarıldı. Dayana'nın iki ayağı yaralanırken, bebek hafif sıyrıklarla kurtuldu.

«Hayat bana yeniden geri verilmiş gibi»

Aile reisi Gerson, deprem sırasında eve yeni varmıştı. Çok katlı binanın çöküşünü görünce eşini ve çocuğunu kaybettiğine inandı.

Onların hayatta olduğunu gördüğü an, hayatının en duygusal anlarından biri oldu.

«Bu duyguyu kelimelerle ifade etmek zor. Onları kaybettiğimi sanmıştım. Oğlumu kucağıma aldığımda, sanki hayat bana yeniden bir lütuf bahşetti»

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu63 yaşındaki kadın ilk kez anne olduBugün, 12:11Almanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildiAlmanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildiBugün, 11:37Monako'da şiddetli patlama: iki kişi ağır yaralandıMonako'da şiddetli patlama: iki kişi ağır yaralandıBugün, 03:12Asya'daki Siber Merkezlerde Kadınların İş Vaadiyle Kandırılarak İşkence ve Şiddete Maruz Kaldığı Ortaya ÇıktıAsya'daki Siber Merkezlerde Kadınların İş Vaadiyle Kandırılarak İşkence ve Şiddete Maruz Kaldığı Ortaya ÇıktıDün, 23:18Meksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyorMeksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyorDün, 22:13Neymar Depremzedeler İçin 250 Bin Dolar BağışladıNeymar Depremzedeler İçin 250 Bin Dolar BağışladıDün, 22:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti