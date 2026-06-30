Neymar, Alman Ekonomistin Yanlış Tahminini Sosyal Medyada Alaya Aldı

·5·Spor
Neymar, Alman Ekonomistin Yanlış Tahminini Sosyal Medyada Alaya Aldı

Brezilya milli takımının yıldızı Neymar, 2026 Dünya Kupası kapsamında Japonya'ya karşı alınan galibiyetin ardından, sosyal medya hesabından Alman ekonomist Joachim Klement ile dalga geçti. Klement, matematiksel modeli aracılığıyla Japonların galibiyetini öngörmüştü ancak sahadaki sonuç uzmanın hesaplamalarının aksine gerçekleşti. Goal.com'un haberine göre.

Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya milli takımı, Japonya'yı 2-1'lik skorla zorlu bir galibiyete taşıdı. Maçtan sonra Neymar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden Klement'e hitaben: "Sayın Joachim Klement... lütfen bir sonraki Dünya Kupası'nda tekrar deneyin", şeklinde iğneleyici bir paylaşımda bulundu. Futbolcu böylece, ekonomistin Brezilya'nın turnuvadan eleneceği yönündeki tahminlerinin asılsız olduğunu vurguladı.

Matematik Model ve Beklenmedik Mağlubiyet

Joachim Klement sadece bir amatör değil; 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası şampiyonlarını doğru tahmin eden bir matematikçi ve ekonomist olarak tanınıyordu. Turnuva öncesinde modeline dayanarak, Brezilya'nın mevcut jenerasyonunun en iyi formunda olmadığını, buna karşılık Japonya'nın güçlü bir takım haline geldiğini söylemişti. Tahmini birçok kişi için beklenmedik ve hatta absürt gelse de, uzman kendi hesaplamalarına güvenmişti.

Karlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, karşılaşma boyunca gerçekten ciddi bir dirençle karşılaştı. Japonya milli takımı, maç sonuna kadar beş kez dünya şampiyonu olan ekibi endişelendirmeyi başardı. Ancak maç sonunda Raphinha'nın etkinliği ve Bruno Guimaraes'in pası sonrası Gabriel Martinelli tarafından atılan gol, "Selesao"yu bir üst tura taşıdı.

Neymar'ın "Avı" Devam Ediyor

Goal.com'un bildirdiğine göre Neymar, sadece Japonya ile ilgili hata üzerinden gülmekle kalmadı. Ekonomistin diğer tahminlerini de takip etti. Klement, bu turnuvada Hollanda milli takımının şampiyon olacağını da öngörmüştü. Ancak Hollandalılar, Fas'a karşı penaltı atışlarında şansı kaybedince Neymar yeniden sahneye çıktı.

Brezilyalı forvet, ekonomiste yanıt olarak kısa ve öz bir mesaj bıraktı: "Yine yanıldınız". Bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırırken, futbolcunun kendine has şakacı karakterini bir kez daha ortaya koydu.

Brezilya milli takımı turnuvadaki yolculuğuna devam ediyor ve Neymar gibi liderlerin psikolojik durumunun takımın genel moraline olumlu etki edeceği şüphesiz. Ekonomist Klement için ise bu yılki turnuva, yenilmez tahminler serisinin sonu oldu. Futbolda matematiksel hesaplamaların, sahadaki irade ve yetenek karşısında her zaman dayanamayacağı bir kez daha kanıtlandı.

NeymarBrezilyaJaponyaDünya KupasıTahmin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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