Trump'a 321 pırlantalı eşsiz altın yüzük hediye edildi

Antwerp Dünya Elmas Merkezi (AWDC), ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle ABD Başkanı Donald Trump'a 321 adet doğal pırlanta ile süslenmiş altın bir yüzük takdim etti. Hediye, ABD'nin Belçika Büyükelçisi Bill White'a teslim edildi. Kurum bunu Facebook sayfasında duyurdu.

Öğrenildiğine göre, nadide yüzük altından yapılmış olup üzerine 321 adet doğal pırlanta ve ayrıca 75 adet değerli taş yerleştirilmiştir. Bu takdimat, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ekonomik ve ticari ilişkilerin bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

AWDC'nin verilerine göre ABD, uzun yıllardır Antwerp için en önemli ticari ortaklardan biri olmuştur. Şehirde satılan doğal elmasların büyük bir kısmı nihayetinde Amerikalı alıcılara ulaştırılmaktadır.

Merkezin açıklamasında, "Bu yüzüğün ülkelerimiz arasındaki yakın ekonomik iş birliğinin ve güçlü bağların özgün bir sembolü haline gelmesini istiyoruz" denildi.

Merkez ayrıca, yüzüğün hazırlanmasında sadece doğal pırlantaların kullanıldığını özellikle vurguladı.

AWDC, "Doğal ve sentetik elmasları çıplak gözle ayırt etmek zordur. Ancak kökenleri, nadirlikleri, değerleri ve statüleri açısından büyük farklar vardır" şeklinde belirtti.

Bilgi için; Antwerp, 500 yılı aşkın süredir dünyanın pırlanta başkenti olarak kabul edilmektedir. Dünyada çıkarılan ham elmasların yaklaşık yüzde 80'i şehrin borsaları aracılığıyla ticaret görmektedir.

Ayrıca, Antwerp'in ünlü elmas bölgesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 1.700 pırlanta şirketinin ofisleri ve temsilcilikleri faaliyet göstermektedir.

Tarihi kaynaklara göre, 1863 yılında dünyanın ilk resmi elmas borsası tam da bu şehirde kurulmuştur. Günümüzde bu bölgede Antwerp Dünya Elmas Merkezi ve dört büyük ticaret borsası yer almaktadır.