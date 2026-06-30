Trump'a 321 pırlantalı eşsiz altın yüzük hediye edildi

·17·Dünya
Trump'a 321 pırlantalı eşsiz altın yüzük hediye edildi

Antwerp Dünya Elmas Merkezi (AWDC), ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle ABD Başkanı Donald Trump'a 321 adet doğal pırlanta ile süslenmiş altın bir yüzük takdim etti. Hediye, ABD'nin Belçika Büyükelçisi Bill White'a teslim edildi. Kurum bunu Facebook sayfasında duyurdu.

Öğrenildiğine göre, nadide yüzük altından yapılmış olup üzerine 321 adet doğal pırlanta ve ayrıca 75 adet değerli taş yerleştirilmiştir. Bu takdimat, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ekonomik ve ticari ilişkilerin bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

AWDC'nin verilerine göre ABD, uzun yıllardır Antwerp için en önemli ticari ortaklardan biri olmuştur. Şehirde satılan doğal elmasların büyük bir kısmı nihayetinde Amerikalı alıcılara ulaştırılmaktadır.

Merkezin açıklamasında, "Bu yüzüğün ülkelerimiz arasındaki yakın ekonomik iş birliğinin ve güçlü bağların özgün bir sembolü haline gelmesini istiyoruz" denildi.

Merkez ayrıca, yüzüğün hazırlanmasında sadece doğal pırlantaların kullanıldığını özellikle vurguladı.

AWDC, "Doğal ve sentetik elmasları çıplak gözle ayırt etmek zordur. Ancak kökenleri, nadirlikleri, değerleri ve statüleri açısından büyük farklar vardır" şeklinde belirtti.

Bilgi için; Antwerp, 500 yılı aşkın süredir dünyanın pırlanta başkenti olarak kabul edilmektedir. Dünyada çıkarılan ham elmasların yaklaşık yüzde 80'i şehrin borsaları aracılığıyla ticaret görmektedir.

Ayrıca, Antwerp'in ünlü elmas bölgesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 1.700 pırlanta şirketinin ofisleri ve temsilcilikleri faaliyet göstermektedir.

Tarihi kaynaklara göre, 1863 yılında dünyanın ilk resmi elmas borsası tam da bu şehirde kurulmuştur. Günümüzde bu bölgede Antwerp Dünya Elmas Merkezi ve dört büyük ticaret borsası yer almaktadır.

Antwerp Dünya Elmas MerkeziDonald TrumpBelçikaAntverpe
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çinli milyarder ABD'de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldıÇinli milyarder ABD'de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldıBugün, 13:001 Tonluk Deniz Fili 5 Yıldır Herkesi Şaşırtıyor1 Tonluk Deniz Fili 5 Yıldır Herkesi ŞaşırtıyorBugün, 12:2218 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç Verdi18 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç VerdiBugün, 12:172026 Dünya Kupası'nda Ünlü Olan Paraguaylı Güzellik "Miss Universe" Olmak İstiyor2026 Dünya Kupası'nda Ünlü Olan Paraguaylı Güzellik "Miss Universe" Olmak İstiyorBugün, 12:1663 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu63 yaşındaki kadın ilk kez anne olduBugün, 12:11Almanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildiAlmanya mağlup edildi: Paraguay'da resmi tatil ilan edildiBugün, 11:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu