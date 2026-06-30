1 Tonluk Deniz Fili 5 Yıldır Herkesi Şaşırtıyor

·4·Dünya
1 Tonluk Deniz Fili 5 Yıldır Herkesi Şaşırtıyor

Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşayan ve Nil lakaplı, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki bir deniz fili, son beş yıldır düzenli olarak kıyıya çıkarak yerel halkın ve turistlerin dikkatini çekiyor. Uzun süren okyanus yolculuklarının ardından karaya çıkarak dinleniyor ve tüy döküyor.

Nil'in ziyaretleri genellikle beklenmedik durumlara yol açıyor. Bazen yolları kapatıyor, trafik işaretlerini ve konileri deviriyor, insanların yanına rahatça yaklaşıyor, hatta evlerin önündeki çimlerde uzanıp uyuyakalıyor. Bu nedenle sık sık sosyal medyada konuşulan bir kahramana dönüşüyor.

Büyük bir fok yolu kenarında ve çimlerde turuncu konilerin yanında yatıyor.

Uzmanlar, Nil dış görünüşüyle uysal görünse de onun hala vahşi bir hayvan olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle vatandaşlara ona yaklaşmamaları tavsiye ediliyor. Yetkililer ise her seferinde onu dikkatli bir şekilde yeniden kıyıya yönlendirme önlemleri alıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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