Portekiz Milli Takımında Büyük Kayıp: Cristiano Ronaldo ve Takım Arkadaşları Ricardo Carvalho'ya Destek Oluyor

·3·Spor
Portekiz Milli Takımında Büyük Kayıp: Cristiano Ronaldo ve Takım Arkadaşları Ricardo Carvalho'ya Destek Oluyor

Portekiz Milli Takımı kampında derin bir üzüntü hakim. Takımın yardımcı antrenörü, efsanevi savunmacı Ricardo Carvalho'nun babası Manuel Ribeiro de Carvalho 69 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kupası'nın belirleyici aşamalarına hazırlanan takım üyelerini bu acı haber derinden sarstı. Goal.com haberine göre .

Florida'daki antrenman tesislerinde, kaptan Cristiano Ronaldo önderliğindeki futbolcular, Ricardo Carvalho'ya destek olmak için özel bir toplantı gerçekleştirdi. Goal.com'un haberine göre, tüm takım saha ortasında birbirlerinin omuzlarına tutunarak bir halka oluşturdu ve merhumun anısına saygı duruşunda bulundu. Bu anlar, takım içindeki birlik ve beraberliğin parlak bir örneği oldu.

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı ve şimdiki antrenörüyle özel olarak görüşerek ona teselli verdi. Uzun yıllar milli takımda birlikte ter döken bu iki yıldız arasındaki sıcak ilişki, bu zor günlerde açıkça görüldü. Ardından, 48 yaşındaki teknik adam ailesinin yanına dönmek üzere ABD'deki kamptan ayrıldı.

Federasyon Açıklaması ve Takım Dayanışması

Portekiz Futbol Federasyonu, bu kayıpla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada antrenörün ailesine derin taziyeler iletilirken, tüm ülke futbol camiasının Ricardo Carvalho'nun yanında olduğu vurgulandı. Federasyonun mesajında, “Yanındayız. Güçlü kal, Ricardo Carvalho” ifadelerine yer verildi.

Ricardo Carvalho, 2023 yılından beri başantrenör Roberto Martinez'in ekibinde görev yapıyor. Zengin tecrübesi, Portekiz savunma hattının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Deneyimli teknik adamın play-off maçlarına kadar takıma dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

Hırvatistan Maçı Öncesi Psikolojik Durum

Bu olayın Portekiz Milli Takımı için psikolojik bir sınav olması bekleniyor. Roberto Martinez'in öğrencileri, Perşembe günü Toronto'da oynanacak son 16 turu kapsamında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Takım üyeleri, bu maçta galip gelerek zaferi Carvalho'nun ailesine adamayı hedefliyor.

Portekiz Milli Takımı, şu anda tüm turnuvalarda sekiz maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor. Son maçında Kolombiya ile berabere kalan ekip, şimdi her maçta gol bulan Hırvatistan hücum hattını durdurmak zorunda. Futbolcuların fiziksel hazırlığının yanı sıra, yaşanan olay sonrası psikolojik toparlanmaları maçın kaderini belirleyebilir.

Hatırlatmak gerekirse, Ricardo Carvalho futbolculuk kariyerinde Portekiz Milli Takımı formasıyla 89 maça çıkmış ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Antrenörlük kariyerine de başarılı bir başlangıç yapan Carvalho, daha önce Fransa'nın Marseille kulübünde de deneyim kazanmıştı.

PortekizCristiano RonaldoRicardo CarvalhoDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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