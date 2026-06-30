Avrupa'daki anormal sıcaklar Hisense klima satışlarını hızla artırdı

Avrupa kıtasında gözlemlenen olağandışı sıcaklıklar, beyaz eşya pazarında gerçek bir patlamaya neden oldu. Özellikle Çinli teknoloji devi Hisense Group, bu yılın ilk yarısında Batı Avrupa pazarındaki klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'den fazla arttığını bildirdi. Ixbt.com, bu bilgiyi şirketin raporuna dayanarak aktarıyor. Ixbt.com haber veriyor.

En şaşırtıcı rakamlar Fransa pazarında kaydedildi. Verilere göre, bu ülkede Hisense klimalarına olan talep bir yıl içinde yüzde 100'den fazla arttı. Bu keskin yükseliş sadece üreticiler için değil, perakende satış ağları için de beklenmedik bir durum oldu. Şu anda Fransa genelinde soğutma sistemleri kurulumu için randevular Ağustos sonuna kadar dolu.

Lojistik ve kıtlık sorunları

İtalya, İspanya ve diğer Güney Avrupa ülkelerinde Hisense markasının taşınabilir klimaları neredeyse tamamen tükendi. Perakendeciler ciddi ürün kıtlığıyla karşı karşıya. Hisense'in Avrupa pazarlama müdürü Wei Chi, durumla ilgili yaptığı açıklamada, sıcak havaların bu yıl nispeten geç geldiğini ancak son iki haftada sıcaklıkların aniden yükselmesinin talebi kontrol edilemez bir seviyeye çıkardığını belirtti.

Şu anda İtalya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerde taşınabilir soğutma cihazları bulmak zor bir görev haline geldi. Şirket yönetimi, oluşan açığı gidermek amacıyla Avrupa'nın farklı bölgeleri arasındaki tedarik zincirini yeniden düzenliyor ve fabrikalara acil siparişler veriyor.

Yerelleştirme ve pazar rekabeti

Hisense temsilcilerinin ifadelerine göre şirket, farklı bölgelerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yerelleştirilmiş araştırma ve geliştirme (R&D) çalışmalarını güçlendirdi. Bu da markanın Avrupa standartlarına ve iklim koşullarına uygun ürünleri daha hızlı piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Belirtmek gerekir ki, bu yüksek talep sadece tek bir marka ile sınırlı değil.

Daha önce bir diğer büyük üretici olan Gree de Avrupa'daki tüm stoklarının tükendiğini bildirmişti. Uzmanlara göre, küresel iklim değişikliği sonucunda Avrupa'da yaz sıcaklıklarının artması, önümüzdeki yıllarda klimaları bir lüks eşyadan ziyade hayati bir gereksinime dönüştürecek. Bu durum, Özbekistan gibi sıcak iklimli bölgelerde olduğu gibi, Avrupa'da da soğutma sistemleri pazarının istikrarlı büyümesini sağlayacak.