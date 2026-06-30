Çinli milyarder ABD'de 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bir zamanlar Çin'in en zengin girişimcilerinden biri olarak tanınan Guo Wengui, ABD'de büyük bir finansal dolandırıcılık davası nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, onu milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık şeması kurmaktan suçlu buldu.

Eski gayrimenkul magnatı, 2017 yılında Çin'den ayrılarak ABD'ye gitmiş ve orada kendisini Çin Komünist Partisi'nin bir eleştirmeni olarak tanıtmıştı. Ayrıca internet üzerinden binlerce destekçiyi etrafında toplamayı başarmıştı.

Ancak daha sonra Guo Wengui; suç örgütü kurmak, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlu bulundu.

New York mahkemesi yargıcı Analisa Torres, Guo Wengui'nin Çin'de demokrasinin kurulmasını destekleyen insanların güvenini kötüye kullandığını ve onların fonlarını kendi lüks yaşamını finanse etmek için kullandığını belirtti.

BBC, bu hükümle ilgili yorum almak için Guo Wengui'nin temsilcileriyle iletişime geçmeye çalıştı.

Ayrıca Miles Guo ve Ho Wan Kwok isimleriyle de tanınan Guo Wengui'nin cezası, destekçileriyle dolu mahkeme salonunda açıklandı.

ABD savcılığı temsilcisi Sean S. Buckloh, Guo Wengui'nin yasal imkanları kullanmak yerine, binlerce insanın gösterdiği güveni kişisel çıkarı ve açgözlülüğü uğruna istismar ettiğini belirtti.

Savcı, "Bugünkü hüküm, şöhretin veya zenginliğin hiç kimseyi yasaların üstüne çıkarmadığını gösteriyor. Aileleri aldatarak zenginleşen kişiler ağır cezalarla karşılaşır" dedi.

Guo Wengui, Çin'den ayrılmadan önce gayrimenkul sektöründe büyük bir servet edinmiş ve ülke hükümetiyle yakın ilişkilere sahipti. Daha sonra Çin'in üst düzey yetkilileri onu yolsuzlukla suçlayınca ABD'den siyasi sığınma talep etti.

ABD'de Çin Komünist Partisi'nin sert bir eleştirmenine dönüştü ve yerel Çinliler arasında geniş bir kitle topladı.

Savcılık verilerine göre, Guo Wengui 2018-2023 yılları arasında internetteki destekçilerini çeşitli yatırım ve kripto para projelerine çekerek 1 milyar dolardan fazla fon topladı.

Soruşturma verilerine göre, bu fonlar 50 bin fitlik lüks bir malikane, 1 milyon dolarlık bir Lamborghini ve 37 milyon dolarlık bir yat gibi değerli mülklerin satın alınması için harcandı.

Guo Wengui ise suçlamaları reddederek, toplanan fonların siyasi faaliyetlerini finanse etmek için kullanıldığını savundu.

Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile yakın ilişkiler kurdu. İkili, 2020 yılında Çin Komünist Partisi'ni devirmeyi amaçlayan "Yeni Federal Devlet Çin" girişimini duyurmuştu.

Aynı yıl Steve Bannon, Connecticut eyaletinde Guo Wengui'ye ait olan yatta yakalandı. Bannon, ABD-Meksika sınır duvarının inşası için fon toplama ile ilgili ayrı bir dolandırıcılık davasıyla suçlanmıştı.

Daha sonra Bannon, Manhattan mahkemesinde dolandırıcılık suçlamasını kabul etti ve üç yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca federal suçlamalarla da karşı karşıyaydı ancak Donald Trump'ın başkanlık döneminin son saatlerinde onu affetmesi nedeniyle bu dava düşürüldü.