Manchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptı

Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Khaldoon Al-Mubarak, Enzo Maresca'nın teknik direktör olarak atanmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Kulüp başkanı, İtalyan teknik adamın karakterinin, çalışma tarzının ve futbol anlayışının "Cityliler"in gelecek planlarıyla tamamen örtüştüğünü vurguladı.

"Tam da bu özelliklere ihtiyacımız var"

Khaldoon Al-Mubarak, Maresca'yı her zaman yeni meydan okumalara aç ve yüksek hedefleri olan bir teknik direktör olarak tanımladı.

"Enzo takıma karizma, işine karşı büyük bir tutku ve yüksek bir futbol zekası getirecek. Tam da bu özelliklere ihtiyacımız var," dedi.

Kulüp başkanına göre, Maresca'nın modern futbol anlayışı ve fikirlerine olan bağlılığı City için önemli bir avantaj olacak.

Kulübe dönüşü doğal bir adım olarak değerlendirildi

Maresca daha önce de Manchester City sisteminde çalışmıştı ve kulüp ortamını yakından tanıyor.

Al-Mubarak, onun geri dönüşünü beklenen ve mantıklı bir karar olarak nitelendirdi.

"Hedefleri ve hayalleri kendisininkilerle tamamen örtüşen bir kulübe geri döndüğü için mutluyuz," dedi kulüp başkanı.

Bu kararın hem Maresca hem de Manchester City için doğal bir adım olduğunu belirtti.

Maresca için uygun kadro hazır

Khaldoon Al-Mubarak, yeni teknik direktörün fikirlerini hayata geçirmesi için kulüpte tüm koşulların mevcut olduğunu kaydetti.

Maresca'nın elinde şunlar olacak:

üst düzey futbolcular;

gelişmiş kulüp altyapısı;

güçlü bir teknik ekip;

modern bir futbol sistemi.

Kulüp yönetimi, İtalyan uzmanının bu imkanları etkili bir şekilde kullanacağına inanıyor.

"Katkılarını büyük bir merakla bekliyoruz"

Al-Mubarak, yeni teknik direktörden takımın gelecekteki başarılarına büyük katkı sağlamasını bekliyor.

"Kulübün gelecekteki başarılarına nasıl bir katkı sağlayacağını büyük bir merakla bekliyoruz. Hoş geldin, Enzo," dedi kulübün resmi web sitesine.

Mareska, Guardiola'nın yerini aldı

Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörlüğü görevinde Pep Guardiola'nın yerini aldı.

Böylece kulüpte yeni bir dönem başlıyor. Şimdi asıl soru şu: Maresca, Guardiola'nın bıraktığı yüksek standartları koruyabilecek mi?

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