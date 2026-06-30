Manchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptı

·9·Spor
Manchester City Başkanı Mareska hakkında önemli açıklama yaptı

Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Khaldoon Al-Mubarak, Enzo Maresca'nın teknik direktör olarak atanmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Kulüp başkanı, İtalyan teknik adamın karakterinin, çalışma tarzının ve futbol anlayışının "Cityliler"in gelecek planlarıyla tamamen örtüştüğünü vurguladı.

"Tam da bu özelliklere ihtiyacımız var"

Khaldoon Al-Mubarak, Maresca'yı her zaman yeni meydan okumalara aç ve yüksek hedefleri olan bir teknik direktör olarak tanımladı.

"Enzo takıma karizma, işine karşı büyük bir tutku ve yüksek bir futbol zekası getirecek. Tam da bu özelliklere ihtiyacımız var," dedi.

Kulüp başkanına göre, Maresca'nın modern futbol anlayışı ve fikirlerine olan bağlılığı City için önemli bir avantaj olacak.

Kulübe dönüşü doğal bir adım olarak değerlendirildi

Maresca daha önce de Manchester City sisteminde çalışmıştı ve kulüp ortamını yakından tanıyor.

Al-Mubarak, onun geri dönüşünü beklenen ve mantıklı bir karar olarak nitelendirdi.

"Hedefleri ve hayalleri kendisininkilerle tamamen örtüşen bir kulübe geri döndüğü için mutluyuz," dedi kulüp başkanı.

Bu kararın hem Maresca hem de Manchester City için doğal bir adım olduğunu belirtti.

Maresca için uygun kadro hazır

Khaldoon Al-Mubarak, yeni teknik direktörün fikirlerini hayata geçirmesi için kulüpte tüm koşulların mevcut olduğunu kaydetti.

Maresca'nın elinde şunlar olacak:

  • üst düzey futbolcular;

  • gelişmiş kulüp altyapısı;

  • güçlü bir teknik ekip;

  • modern bir futbol sistemi.

Kulüp yönetimi, İtalyan uzmanının bu imkanları etkili bir şekilde kullanacağına inanıyor.

"Katkılarını büyük bir merakla bekliyoruz"

Al-Mubarak, yeni teknik direktörden takımın gelecekteki başarılarına büyük katkı sağlamasını bekliyor.

"Kulübün gelecekteki başarılarına nasıl bir katkı sağlayacağını büyük bir merakla bekliyoruz. Hoş geldin, Enzo," dedi kulübün resmi web sitesine.

Mareska, Guardiola'nın yerini aldı

Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörlüğü görevinde Pep Guardiola'nın yerini aldı.

Böylece kulüpte yeni bir dönem başlıyor. Şimdi asıl soru şu: Maresca, Guardiola'nın bıraktığı yüksek standartları koruyabilecek mi?

Sizce Enzo Maresca, Manchester City'de başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Manchester CityKhaldun Al-MubarakEnzo MarescaGuardiola
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jurgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı Hakkında Beklenmedik CevapJurgen Klopp'tan Almanya Milli Takımı Hakkında Beklenmedik CevapBugün, 12:34Eldor Shomurodov Dünya Kupası sonrası içini döktüEldor Shomurodov Dünya Kupası sonrası içini döktüBugün, 12:22Chelsea Kadın Takımında Forvet Krizi: Sam Kerr'in Yerini Kim Dolduracak?Chelsea Kadın Takımında Forvet Krizi: Sam Kerr'in Yerini Kim Dolduracak?Bugün, 12:15Neuer şok mağlubiyet sonrası Almanya'nın temel sorununu açıkladıNeuer şok mağlubiyet sonrası Almanya'nın temel sorununu açıkladıBugün, 12:092026 Dünya Kupası. Son 32 Turu. Hollanda — Fas 1:1 (2:3) (goller)2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu. Hollanda — Fas 1:1 (2:3) (goller)Bugün, 12:03Jurgen Klopp, Almanya'nın mağlubiyetinin ardından Arsenal'i eleştirdiJurgen Klopp, Almanya'nın mağlubiyetinin ardından Arsenal'i eleştirdiBugün, 11:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı