Jude Bellingham İngiltere'nin yeni lideri oldu: Messi gibi takımı sırtlıyor

·30·Spor
Jude Bellingham İngiltere'nin yeni lideri oldu: Messi gibi takımı sırtlıyor

İngiltere milli takımının Panama'ya karşı aldığı rahat galibiyet sadece takım başarısı değil, aynı zamanda genç yıldız Jude Bellingham'ın gerçek bir şovuna dönüştü. Sahadaki performansı ve liderlik vasıflarıyla, günümüzde İngiliz futbolunun temel itici gücü haline geldiğini kanıtladı. Goal.com haber veriyor.

Maç sonunda stadyumda yankılanan ünlü "Hey Jude" şarkısı eşliğinde taraftarların alkışlarını toplayan Bellingham; maç boyunca en fazla anahtar pas, başarılı dripling ve top çalma istatistiklerini yakaladı. Goal.com'un haberine göre, 70 dakika içinde sergilediği performans, modern bir orta saha oyuncusu için mükemmel bir oyun örneği olabilir.

Harry Kane ve Bellingham: Ballon d'Or Yarışı

Harry Kane sezon boyunca kulüp ve milli takım formasıyla 70'e yakın gol atarak Ballon d'Or'un ana adaylarından biri olsa da, Bellingham'ın sahadaki etkisi farklı bir önem taşıyor. Tıpkı Lionel Messi gibi, takımının zor anlarında sorumluluk alarak maçın kaderini belirleyen bir tılsım seviyesine yükseldi.

Dikkat çekici olan nokta, turnuva başlamadan birkaç hafta önce Bellingham'ın ilk on birdeki yerinin sorgulanıyor olmasıydı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında, kendisi ile Aston Villa orta sahası Morgan Rogers arasında sert bir rekabet vardı. O dönemde Real Madrid'de hafif bir düşüş yaşayan Bellingham'ın şansları daha düşük görülüyordu.

Ancak Kuzey Amerika'daki grup aşaması maçları tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Jude Bellingham sadece gol atıp asist yapmakla kalmadı, aynı zamanda savunmada da aktif rol oynayarak takımının iki galibiyetini sağladı. Sahadaki özgüveni ve yeteneği, İngiltere'nin bu turnuvada uzun yol kat etmesindeki temel faktör olarak görülüyor.

Şu an itibarıyla Thomas Tuchel'in Bellingham hakkındaki önceki temkinli düşünceleri biraz tuhaf görünüyor. Teknik direktör onu başlangıçta 14-15 kişilik ilk on bir adaylarından biri olarak görürken, artık Jude olmadan İngiltere milli takımının hücum oyununu hayal etmek imkansız. Bu da genç futbolcunun sadece teknik değil, aynı zamanda zihinsel olarak da devasa bir gelişim gösterdiğinin kanıtıdır.

Jude BellinghamİngiltereReal MadridFutbolThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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