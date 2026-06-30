2026 Dünya Kupası'nda Ünlü Olan Paraguaylı Güzellik "Miss Universe" Olmak İstiyor

2026 Dünya Kupası, sadece sahadaki beklenmedik sonuçlarla değil, aynı zamanda tribünlerdeki yeni yıldızların keşfiyle de futbol tarihine geçiyor. Türkiye ve Paragvay (0:1) maçı sırasında operatörlerin objektifine takılan sıradan bir taraftar olan — Naiel Aguilera bir gecede tüm dünyada ünlü oldu. Sosyal ağlarda hızla yayılan bu kareler, güzel kızın hayatını tamamen değiştirdi.

Modellikten Sinema Sektörüne: Beklenmedik Teklifler

Tribünlerdeki büyüleyici fotoğrafları viral olduktan sonra Aguilera, kısa sürede prestijli modellik ajanslarının dikkatini çekti ve büyük iş birliği teklifleri aldı. Ancak yeni kariyeri sadece podyumla sınırlı kalmayacak:

Dizilerde İlk Deneyim: Ünlü televizyon kanallarından birinin dizisinde rol alması için resmi bir teklif aldı.

Güzellik Yarışması: Paraguay televizyonuna verdiği ilk röportajında Naiel, gelecekte vatanını dünya çapındaki "Miss Universe" (Kainat Güzeli) yarışmasında temsil etmeyi hayal ettiğini açıkladı.

Sadece Güzellik Değil: Zeka ve Planlar

Naiel Aguilera sadece güzel bir dış görünüşe sahip değil, aynı zamanda yüksek zekaya ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir birey olduğunu kanıtladı. Sohbetinde hayranlarını bir kez daha şaşırttı:

Dil Yeteneği Eğitimi ve Bölümü Gelecekteki Misyonu İspanyolca, İngilizce ve Almanca dillerini mükemmel ve akıcı bir şekilde konuşuyor Üniversitede klinik psikoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi 2. sınıfta hayvanları koruyan bir hayır kurumu kurmak

Paraguay Milli Takımının "Şans Tılsımı"

Paraguaylı futbolseverler, Naiel'i sadece güzel bir kız olarak değil, aynı zamanda milli takımın gerçek bir şans sembolü olarak görüyorlar. İnanışa göre, Aguilera'nın tribünde olduğu maçlarda Paraguay asla yenilmiyor.