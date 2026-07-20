Tottenham, Lucas Bergvall için Newcastle'ın yaptığı 46 milyon sterlinlik teklifi reddetti

·27·Spor
Tottenham, Lucas Bergvall için Newcastle'ın yaptığı 46 milyon sterlinlik teklifi reddetti

Londra ekibi Tottenham, yetenekli orta saha oyuncusu Lucas Bergvall için gelen yüksek teklifi geri çevirdi. Goal.com'un haberine göre Newcastle, genç İsveçli futbolcu için 46 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli önerdi ancak "Spurs" yönetimi bu teklifi kabul etmedi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki futbolcunun takımda yeterince süre alamamaktan endişe duyduğu ve diğer kulüplerden gelen seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Buna rağmen, Tottenham yönetimi ile oyuncu arasında geleceği konusunda henüz net bir görüşme gerçekleşmedi. Bergvall, yaz başında kulüp yetkililerine ilk 11'deki yeriyle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Rekabet ve teknik direktör değişikliği

Geçen sezon tüm kulvarlarda 33 maçta forma giyen Bergvall'in durumu, mart ayında Roberto De Zerbi'nin göreve gelmesiyle değişti. Genç oyuncu, yeni teknik direktör yönetiminde sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkabildi. Sezonun son altı maçında ise toplamda sadece 51 dakika süre alabildi.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise Tottenham'ın bu transfer döneminde merkez orta saha hattını güçlendirmek için yaklaşık 200 milyon sterlin harcamış olması. Özellikle Newcastle'dan Sandro Tonali ve West Ham'dan Matheus Fernandes'in transferleri, Bergvall'in ilk 11'e girme şansını daha da azaltabilir.

Uzun vadeli sözleşme ve uluslararası başarı

Tottenham'ın Newcastle'ın teklifini reddetmesi, kulübün genç oyuncuya hala değer verdiğini gösteriyor. Ayrıca Bergvall'in mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor, bu da Londra kulübüne müzakerelerde üstünlük sağlıyor. 2024 yılında İsveç'in Djurgården kulübünden 8,5 milyon sterlin karşılığında transfer edilen oyuncu, şu ana kadar Londra ekibi formasıyla 78 maça çıktı.

Lucas Bergvall uluslararası arenada da kendini göstermeyi başardı. İsveç milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy göstererek turnuva tarihinin en genç İsveçli oyuncusu oldu. Şu anda milli takım formasıyla 14 maça çıkmış durumda. Newcastle'ın yanı sıra Nottingham Forest'ın da oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

TottenhamNewcastleTransferlerLucas BergvallPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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