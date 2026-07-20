2030 Dünya Kupası'nda 64 takım mı olacak? Önemli bir açıklama var...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, 2030 Dünya Kupası'nı 64 milli takımın katılımıyla düzenleme planını yeniden gündeme getirdi. Turnuvanın yüzüncü yılı vesilesiyle organizasyonun tarihteki en büyük Dünya Kupası olacağını belirtti.

Ancak 64 takımlı format henüz FIFA tarafından resmen onaylanmadı. Bu, CONMEBOL tarafından öne sürülen bir teklif olup, nihai kararın uluslararası futbol organı tarafından verilmesi gerekiyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konunun 2026 Dünya Kupası'ndan sonra tartışılacağını ifade etmişti.

Dominguez nasıl bir açıklama yaptı?

CONMEBOL başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2030 turnuvasının futbolun tarihi vatanına döneceğini vurguladı.

«Bir sonraki şampiyona futbolun beşiğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın yüzüncü yılını kutlamak için harika bir fırsat. Organizasyonda 64 takım yer alacak» dedi Dominguez.

CONMEBOL, 64 takımlı formatı ilk kez önermiyor, daha önce de resmen teklif etmişti. Konfederasyon bu fikri, Dünya Kupası'nın 100. yılı vesilesiyle sadece bir kez uygulamak ve turnuvaya daha fazla ülke dahil etmek isteğiyle açıklıyor.

FIFA henüz nihai kararını vermedi

Dominguez'in kesin ifadelerine rağmen, 2030 Dünya Kupası katılımcı sayısı henüz resmen 64'e çıkarılmış değil.

FIFA yönetimi teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti ancak onaylanması veya reddedilmesi konusunda nihai bir karar açıklanmadı. Bu nedenle «2030 Dünya Kupası'nda 64 takım yer alacak» haberini onaylanmış bir format olarak değil, tartışılan bir plan olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.

Bazı futbol konfederasyonları bu fikri desteklerken, diğerleri bu denli büyük bir genişlemenin maç sayısını, oyuncu yükünü ve uluslararası takvimi olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Turnuva altı ülkede düzenlenecek

2030 Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç kıtada altı ülkeyi kapsayacak. Turnuvanın ana ev sahipleri İspanya, Portekiz ve Fas'tır.

Dünya Kupası'nın yüzüncü yılına adanan ilk maçlar ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da organize edilecek. Uruguay, 1930'da tarihteki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

Böylece organizasyon Avrupa, Afrika ve Güney Amerika topraklarında gerçekleştirilecek.

64 takımlı format neleri değiştirecek?

2026 Dünya Kupası'nda katılımcı sayısı ilk kez 32'den 48'e çıkarılmış ve turnuva 104 maçtan oluşmuştu. Eğer 2030 Dünya Kupası 64 takıma genişletilirse, maç sayısı tekrar ciddi oranda artabilir.

Bu durum daha fazla ülkeye Dünya Kupası'na katılma şansı verecektir. Aynı zamanda turnuva süresi, eleme sistemi, grup formatı ve oyuncu yükü konusunda yeni soruları beraberinde getirecektir.

Son söz FIFA'da

CONMEBOL, 2030 Dünya Kupası'nı 64 takımla düzenleme niyetini açıkça ifade ediyor. Dominguez'in son açıklaması da Güney Amerika tarafının bu plandan vazgeçmediğini gösterdi.

Ancak formatı değiştirme yetkisi FIFA'ya aittir. Bu nedenle futbol tarihindeki en büyük Dünya Kupası'nın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği veya 48 takımlı sistemin korunup korunmayacağı ancak resmi karardan sonra belli olacak.