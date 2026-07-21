Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'na katılımından şüphe duyuyor

·45·Spor
Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'na katılımından şüphe duyuyor

Futbol dünyasının iki efsanesi arasındaki dolaylı diyalog taraftarların dikkatini çekti. Brezilyalı efsanevi golcü Ronaldo Nazario, Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona göre, 39 yaşındaki oyuncu için zaman daralıyor ve üst düzey uluslararası turnuvalarda oynamak giderek zorlaşıyor. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Goal.com'un haberine göre, ESPN'e verdiği röportajda "Fenomen" lakaplı Brezilyalı Ronaldo, çağdaşı ve Neymar gibi yıldızların fiziksel durumlarına değindi. Profesyonel bir sporcunun kariyerinde vücudun her şeye karar verdiği bir noktaya gelindiğini ve bu sürecin durdurulamaz olduğunu vurguladı.

Beden ve zihin arasındaki mücadele

Ronaldo Nazario, kendi tecrübelerinden yola çıkarak sakatlıkları ve yaşlanmanın getirdiği sorunları açıkladı. İki kez Dünya Kupası kazanan efsane, "Vücudunuz genellikle artık dayanamayacağınız konusunda sizi uyarır. Bence hem Cristiano hem de Neymar vücutlarıyla barışmaları gereken noktaya ulaştılar. Vücuda karşı verilen savaşı kazanmak çok zordur" dedi.

Brezilyalı eski futbolcuya göre, Suudi Arabistan Ligi ile Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar arasında büyük fark var. Cristiano Ronaldo şu anda Al-Nassr formasıyla üretken bir oyun sergilese de, uluslararası arenadaki yoğunluk tamamen farklı bir seviye gerektiriyor.

2030 hedefleri ve gerçekçi beklentiler

"Belki hala Suudi Arabistan'da oynayacak seviyededir ancak konu Dünya Kupası olduğunda bunu başarmak çok daha zorlaşacak. Oradaki seviye ve talepler çok daha yüksek" diye ekledi Ronaldo Nazario. Bu görüşler, özellikle Cristiano Ronaldo'nun 2026 ve hatta 2030 Dünya Kupası'na katılma arzusu hakkındaki söylentilerin ortasında önem kazanıyor.

Bilindiği üzere Brezilyalı Ronaldo, dizindeki ağır sakatlıklar nedeniyle kariyerini erken noktalamak zorunda kalmıştı. Sözlerine göre, futbola olan sonsuz sevgiye rağmen, sonunda vücudumuz bizim yerimize karar veriyor. Şu anda zihni hala sahada hareket etmek istese de vücudunun buna izin vermediğini belirtti.

Bugün Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla rekorlar kırmaya devam ediyor. Ancak 2030'da 45 yaşına girecek. Futbol kamuoyunda bu yaşta milli takıma yardım edip edemeyeceği büyük tartışma konusu. Ronaldo Nazario'nun uyarısı ise modern tıp ve disiplin ne kadar güçlü olursa olsun, doğa kanunlarının üstün geleceğine bir işarettir.

Cristiano RonaldoRonaldo NazarioAl-NassrPortekizFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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