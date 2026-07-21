Unai Emery eski öğrencisini İngiltere'ye çağırıyor: Aston Villa ve Milan anlaşmaya yakın

·26·Spor
Unai Emery eski öğrencisini İngiltere'ye çağırıyor: Aston Villa ve Milan anlaşmaya yakın

İngiltere Premier League'de konumunu güçlendiren Aston Villa, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Birmingham ekibinin teknik direktörü Unai Emery, yakından tanıdığı bir savunma oyuncusunu takıma kazandırmak istiyor. Söz konusu isim, Milan forması giyen Ekvadorlu Pervis Estupinan. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Tuttosport gazetesine göre, taraflar arasındaki görüşmeler kritik bir aşamaya girdi. Unai Emery ve Estupinan daha önce İspanya'nın Villarreal kulübünde başarılı bir iş birliği yapmışlardı. Teknik direktör, Ekvadorlu futbolcunun yeteneklerine büyük değer veriyor ve onu Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Aston Villa kadrosunda görmek istiyor.

Milan neden ana savunma oyuncusunu satıyor?

İtalyan devi Milan yönetimi, bu transferle mali dengeyi sağlamayı hedefliyor. Kulüp, yaz transfer döneminde Goncalo Ramos ve Mario Gila gibi oyuncular için 100 milyon avronun üzerinde harcama yaptı. Şimdi ise bütçedeki açığı kapatmak için bazı oyuncuları satmak zorunda.

Edinilen bilgilere göre Milan, Estupinan transferinden 15 ila 18 milyon avro arasında bir gelir elde etmeyi planlıyor. Aston Villa için bu miktar bir sorun teşkil etmiyor, zira kulüp yakın zamanda Morgan Rogers transferinden 117 milyon sterlin kazanç sağlamıştı. Birmingham ekibi, bu kaynağın bir kısmını savunma hattını güçlendirmek için kullanmak istiyor.

Aston Villa sadece savunma ile sınırlı kalmıyor. Takım, İsviçreli yıldız Johan Manzambi'yi Freiburg'dan transfer ederek kendi transfer rekorunu kırdı. Unai Emery, takımı hem yerel ligde hem de uluslararası arenada rekabetçi kılmayı hedefliyor.

Milan kadrosundaki diğer değişiklikler

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim de kadroyu optimize etmek için çalışıyor. Estupinan'ın yanı sıra, ABD milli takımı oyuncusu Yunus Musah da takımdan ayrılabilir. İngiliz ekibi Leeds United'ın oyuncuyla ilgilendiği ve bonservis bedelinin 20 milyon avro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca Milan, Christian Comotto ve Francesco Camarda gibi genç yetenekleri elinde tutmaya çalışırken, Filippo Terracciano ve Warren Bondo gibi oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Bondo için Almanya'nın Stuttgart ve İtalya'nın Udinese kulüpleri yarışa dahil oldu.

Premier League'deki bu transferler futbolseverler için oldukça ilgi çekici, çünkü Aston Villa son yıllarda 'Big Six' takımlarına ciddi şekilde kafa tutabilecek bir seviyeye ulaştı. Emery'nin bu taktiksel hamleleri, takımın gelecek sezonki hedeflerinin bir göstergesi niteliğinde.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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