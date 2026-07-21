Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından ilk kez konuştu

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan acı mağlubiyetin ardından duygularını paylaştı. Efsanevi forvet, sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslenerek, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olma fırsatını kaçırmanın kendisi için büyük bir darbe olduğunu itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı final maçında Arjantin, uzatmalarda İspanya'ya boyun eğdi. 39 yaşındaki Messi, Instagram hesabında bu mağlubiyetin açtığı yaranın iyileşmesinin uzun zaman alacağını belirtti. Buna rağmen, takımının son dört yıldaki başarıları ve sergilediği oyunla gurur duyduğunu gizlemedi.

“Bu yarayı sarmak zor olacak”

Altıncı Dünya Kupası'na katılarak tarihi bir başarıya imza atan Inter Miami yıldızı, kişisel üzüntüsünü bir kenara bırakarak Kuzey Amerika'ya gelen taraftarlara teşekkür etti. Turnuva boyunca 'Albiceleste' ile sadık taraftarları arasındaki bağ, takımın en büyük gücü oldu.

“Acı çok büyük ve bu yaranın kapanması zaman alacak. Ancak tüm güzel anıları da saklayacağım. Sonuna kadar savaştık, maçların kaderini değiştirdik ve tüm bir ülkenin desteğini hissettik. Bizi tekrar dünyanın en güçlü takımları arasına taşıyan şey, tam da bu birlik ve emeğimizdi” diye yazdı Lionel Messi.

Kaptana göre, bugün elde edilen sonucu tam olarak idrak etmek ve takdir etmek zor olsa da, Arjantin milli takımının üst üste iki kez Dünya Kupası finaline çıkması başlı başına büyük bir başarıdır. Halkını bir kez daha birleştirebilmiş olmaktan gurur duyduğunu ekledi.

Açıklamasının sonunda Lionel Messi, rakibine olan saygısını da gösterdi. Arjantinli futbolcu, “Tüm tebrikler ve mesajlar için içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca İspanya milli takımını şampiyonluklarından dolayı tebrik ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

Hatırlatmak gerekirse, bu turnuvanın Messi'nin kariyerindeki son büyük turnuva olması bekleniyor. Final sonrası yaptığı bu samimi açıklamalar, dünya futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.