Bayern, en çalışkan oyuncusu Konrad Laimer ile sözleşme yeniledi

·3·Spor
Bayern, en çalışkan oyuncusu Konrad Laimer ile sözleşme yeniledi

Almanya'nın en çok kupa kazanan kulübü Bayern, kadrosundaki en çok yönlü ve çalışkan oyunculardan biri olan Avusturya milli takımı oyuncusu Konrad Laimer ile mevcut sözleşmesini uzatmayı başardı. Birkaç ay süren karmaşık müzakerelerin ardından taraflar nihayet anlaşmaya vardı ve oyuncu Münih ekibinde kalmaya karar verdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

29 yaşındaki çok yönlü oyuncu, Allianz Arena'da üç sezon daha forma giymeyi taahhüt etti. Bu anlaşma, kulüp çevresindeki uzun süreli idari belirsizliklere son verdi. Müzakere süreci bir dönem çıkmaza girse de, tarafların karşılıklı tavizleri sonucunda nihai bir atılım gerçekleştirildi.

Müzakerelerdeki zorluklar ve Uli Hoeness'in sert tutumu

Müzakere süreci kolay geçmedi; bunun nedeni kulübün katı maaş politikasıydı. Mayıs ayında Bayern onursal başkanı Uli Hoeness, oyuncunun maaş taleplerine ilişkin sert görüşlerini dile getirmişti. Konrad Laimer'in emeğine değer verdiğini ancak kulübün en çok kazanan yıldızları seviyesinde olmadığını açıkça belirtmişti.

Hoeness, DAZN kanalına verdiği röportajda: "Conny'ye değer veriyorum, harika iş çıkarıyor ama o bir Diego Maradona değil. Onun gibi oyuncular, kadrodaki yerleri ne olursa olsun kulüpte net maaş sınırları olduğunu anlamalılar. O bizim için önemli bir oyuncu ama yine de bir Harry Kane değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, müzakerelerin son aşamasında belirleyici bir rol oynadı.

Konrad Laimer, Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından değerini bir kez daha kanıtladı. Avusturya milli takımı formasıyla turnuvanın son 16 turuna kadar olan tüm maçlarda bir dakika bile dinlenmeden mücadele etti. Fiziksel durumu ve dayanıklılığı, Bayern teknik heyetini onu takımda tutmanın gerekliliği konusunda bir kez daha ikna etti.

Yeni sözleşme hakkında konuşan oyuncu, Münih'te mutlu olduğunu vurguladı. "Bayern formasıyla sahaya çıkmak benim için büyük bir onur. Münih'te kendimi çok iyi hissediyorum ve bu takımda oynamaktan keyif alıyorum. Sahanın farklı noktalarında takıma yardımcı olabilirim ve her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" dedi Konrad Laimer.

Kulüp sportif direktörü Christoph Freund da bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Freund'a göre Laimer, sadece sahadaki hareketleriyle değil, soyunma odasındaki liderlik özellikleriyle de değerli bir isim. Asla mücadeleyi bırakmayan ve sürekli kendini geliştiren bir örnek olarak görülüyor.

Bayern için bu sözleşme stratejik bir öneme sahip. Salzburg doğumlu orta saha oyuncusunu bedelsiz veya düşük bir bedelle kaybetmek, takımın taktiksel şemalarında büyük bir boşluk yaratabilirdi. Sonuç olarak oyuncu finansal taleplerini biraz düşürdü, kulüp ise ana "iş gücünü" korumuş oldu.

BayernKonrad LaimerTransferMünihFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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