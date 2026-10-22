Ajax — Atalanta: kadrolar ve canlı anlatım

28 Harika bir an! Jorthy Mokio (Ajax) orta sahadan harika bir pas aldı, topu düzeltti ve sol direğe doğru sert bir şut gönderdi. Vuruşu Marco Carnesecchi'yi şaşırtmadı, kaleci harika bir kurtarış yaptı.

28 Oscar Gloukh (Ajax) ceza sahasına ortaladı ancak rakip savunmacılar topu hemen uzaklaştırdı.

27 Oscar Gloukh (Ajax) ceza sahası dışından vurdu, kaleci için tehlikeli olabilirdi ancak savunmacılardan biri topu engelledi, bu yüzden pozisyonun nasıl biteceğini sadece tahmin edebiliriz.

24 Jorrel Hato (Ajax) ceza sahasına sert bir orta yaptı ancak topa kimse dokunamadı. Top auta çıktı ve Atalanta kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

24 Julian Brandt (Ajax) korneri kısa pasla kullandı.

23 Sofyan Amrabat (Ajax) rakibin hatalı pasını araya girip kaptı ve uzaktan sürpriz bir şut çıkardı, ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi. Hakem Ajax lehine köşe vuruşu kararı verdi.

22 Oscar Gloukh (Ajax) rakiplerini ustalıkla geçti, ancak ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti. Top, sağ direğin birkaç metre yakınından dışarı çıktı. Top saha dışını terk etti ve Atalanta kalecisi vuruşu kullanacak.

21 Ajax'tan harika bir takım oyunu, kısa paslarla topu kontrol ediyorlar. Savunmada bir boşluk bulup gol atmak istiyorlarsa sabır en önemli faktör.

20 Julian Brandt (Ajax) köşe vuruşundan tehlikeli bir orta yaptı ancak takım arkadaşlarından hiçbiri savunma oyuncularından yüksek kafa vuruşu yapamadı.

20 Julian Brandt (Ajax) ileri çıkmaya çalışıyor ancak rakip defans topu uzaklaştırdı. Ajax köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına çok sayıda oyuncu gönderiyorlar.

17 Nicola Zalewski (Atalanta) pası aldı ancak ceza sahası dışından çektiği şut engellendi.

16 Gol! Hayır, bekleyin, ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Jorthy Mokio (Ajax) buna itiraz ediyor ancak yan hakem kararından emin.

14 Elif Elmas (Atalanta) köşe vuruşunu ceza sahasına etkisiz bir şekilde gönderdi.

14 Gianluca Scamacca (Atalanta) seken topa ilk dokunan isim oldu ancak şutu engellendi. Vay canına, rakip adına müthiş bir kurtarış! Top dışarı çıktı. Atalanta köşe vuruşundan gol arayacak.

14 Nicola Zalewski (Atalanta) köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor.

13 Charles De Ketelaere (Atalanta) ceza sahasına ortalamak istedi ancak rakip defans tehlikeyi uzaklaştırdı. Yan hakem korner bayrağını işaret etti, Atalanta köşe vuruşu kullanacak.

13 Ceza sahasında birçok oyuncu köşe vuruşunu bekliyor, ancak Julian Brandt (Ajax) pası kısa kullandı.

12 Oscar Gloukh (Ajax) uzun bir pas gönderdi ancak arkadaşlarına ulaşması için gücü yetmedi ve bir defans oyuncusu tarafından engellendi. Top dışarı çıktı ve yan hakem köşe bayrağını işaret etti. Ajax lehine köşe vuruşu.

12 Oscar Gloukh (Ajax), takım arkadaşına elverişli bir pozisyon yaratmak için ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı, ancak savunmacılardan biri topu engelledi.

11 Davy Klaassen (Ajax) kanattan gelen ortaya hareketlendi ve ceza sahası merkezinden kafa vuruşuyla kaleyi yokladı. Top kaleyi buluyordu ancak savunmacılardan biri tarafından engellendi.

10 Kanattan yapılan harika yerden pası, fırsat kollayan Ederson (Atalanta) kontrol etti. Ancak savunma dikkatliydi ve topu uzaklaştırdı.

9 Nicola Zalewski (Atalanta) köşe vuruşunu kullandı, ancak rakip savunma dikkatliydi ve topu uzaklaştırdı.

9 Nicola Zalewski (Atalanta) ceza sahası içindeki arkadaşlarından birini aşırtma pasla buluşturmaya çalıştı, ancak savunmacılardan biri harika bir tepki göstererek topu engelledi. Atalanta korner kazandı. Rakipler bir kez daha tehlikeli bir atakla karşı karşıya.

8 Gianluca Scamacca (Atalanta) köşe vuruşundan gelen ortaya harika yükseldi ancak ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleyi tutmadı ve top sağ direğin yanından auta çıktı. Top dışarı çıktı, Ajax vuruşuyla oyun devam edecek.

8 Atalanta köşe vuruşu kazandı.

8 Nicola Zalewski (Atalanta) ceza sahasına ortaladı, ancak rakip savunmacılar tehlikeyi uzaklaştırdı. Top dışarı çıktı. Atalanta köşe vuruşu kullanacak.

6 Lucas Rosa (Ajax) ceza sahası dışından vurdu, top savunmaya çarpartan sağ direkten döndü!

2 Atalanta oyununu bulmaya başlıyor gibi görünüyor ve topa sahip oluyorlar. Yeni atak fırsatları yaratmak için uygun anı bekliyorlar.

1 Maç yeni başladı.

00:00 Sonunda futbolcular sahaya çıktı! Maça Atalanta başlayacak.

00:00 Antonio Nobre bu maçın baş hakemi olarak atandı.

00:00 İlk 11'ler açıklandı ve kadrolar bölümünden inceleyebilirsiniz.