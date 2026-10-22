Ajax — Atalanta: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Ajax — Atalanta karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Ajax ilk 11: 1. ter Stegen M., 2. Roza L., 30. Bouman A., 15. Baas Y., 5. Wijndal O., 4. Amrabat S., 18. Klaassen D. (kaptan), 24. Mokio J., 8. Brandt J., 38. Marcos Leonardo, 10. Gloukh O.
Ajax yedekleri: 67. Abdalla M., 99. Arokodare T., 43. Bunida R., 22. Heyerkens J., 36. Janse D., 6. Kehrer T., 68. Ouazan A., 26. Paes M., 49. Puno D., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.
Ajax teknik direktörü: Michel.
Atalanta ilk 11: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 31. Christensen T., 40. Hien I., 77. Zappacosta D., 70. Gaetano G., 13. Ederson (kaptan), 99. Elmas E., 17. De Ketelaere C., 59. Zalewski N., 9. Scamacca G.
Atalanta yedekleri: 47. Bernasconi L., 48. Bonanomi A., 41. Idele G., 55. Isoa I., 90. Krstovic N., 46. Levak S., 8. Pasalic M., 11. Lookman A., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.
Atalanta teknik direktörü: Sarri M.
Yorumlar 0
…