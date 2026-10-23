Konferans Ligi: Ajax, Atalanta'yı mağlup etti, Monaco 3. sıraya yükseldi

·3·Spor
Konferans Ligi: Ajax, Atalanta'yı mağlup etti, Monaco 3. sıraya yükseldi

UEFA Konferans Ligi genel lig aşamasının 2. haftasında oynanan karşılaşmalar; kıran kırana mücadelelere, son dakikalarda gelen kritik gollere ve sürpriz sonuçlara sahne oldu.

Hollanda'da Avrupa futbolunun köklü kulüpleri arasında merkezi bir mücadele yaşandı; Amsterdam temsilcisi Ajax İtalya'nın güçlü ekibi Atalanta'yı konuk etti ve maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fransa'da ise Monaco Almanya temsilcisi Freiburg kalesine üç gol göndererek puan tablosunda zirve takibini sürdürdü.

Ajax, Atalanta'yı 3 dakikada yıktı

Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma, normal sürenin son dakikalarına kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu:

  • Son dakika baskısı: Her iki takımın savunmasının hatasız oynadığı dakikalarda, 87. dakikada oyuna sonradan giren Tolu Arokodare perdeyi açarak ev sahibini öne geçirdi;

  • Fişi çeken gol: Sadece 3 dakika sonra, 90. dakikada bir diğer yedek oyuncu Ouazan farkı ikiye çıkardı ve Amsterdam ekibinin 2-0'lık net galibiyetini perçinledi;

  • Puan durumu: Her iki takım da 2 maç sonunda 3 puana ulaşarak 14. ve 15. sıraları paylaşıyor.

Monaco Freiburg'u farklı mağlup ederek 3. sıraya yerleşti

Fransız ekibi, kendi sahasında Bundesliga temsilcisine karşı mutlak bir üstünlük kurdu:

  • İlk yarının sonunda gelen gol: 45. dakikada Brunner, şık bir vuruşla Monaco'yu öne geçirdi;

  • İkinci yarıda final: Maçın sonlarında baskısını artıran ev sahibi ekip, 83. dakikada Camara ve 90. dakikada oyuna sonradan giren Ansu Fati'nin golleriyle skoru 3-0'a taşıdı;

  • Turnuvanın zirvesi: 2 maç sonunda 6 puana ulaşan Monaco, puan tablosunda 3. sıraya yerleşti (Freiburg ise 3 puanla 18. sırada).

2. haftanın diğer sonuçları:

  • Trabzonspor — Hearts 2-0

    Türk kulübü İskoç temsilcisini rahat geçti. 32. dakikada Salah penaltıdan ağları sarsarken, 58. dakikada Frankulino maçın skorunu belirledi.

  • Jablonec — Brighton 0-0

    Premier League temsilcisi Brighton, Çekya deplasmanında rakip savunmayı aşamadı ve zorlu mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

UEFA Konferans LigiAjaxAtalantaMonacoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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