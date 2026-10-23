Konferans Ligi: Ajax, Atalanta'yı mağlup etti, Monaco 3. sıraya yükseldi
UEFA Konferans Ligi genel lig aşamasının 2. haftasında oynanan karşılaşmalar; kıran kırana mücadelelere, son dakikalarda gelen kritik gollere ve sürpriz sonuçlara sahne oldu.
Hollanda'da Avrupa futbolunun köklü kulüpleri arasında merkezi bir mücadele yaşandı; Amsterdam temsilcisi Ajax İtalya'nın güçlü ekibi Atalanta'yı konuk etti ve maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fransa'da ise Monaco Almanya temsilcisi Freiburg kalesine üç gol göndererek puan tablosunda zirve takibini sürdürdü.
Ajax, Atalanta'yı 3 dakikada yıktı
Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma, normal sürenin son dakikalarına kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu:
Son dakika baskısı: Her iki takımın savunmasının hatasız oynadığı dakikalarda, 87. dakikada oyuna sonradan giren Tolu Arokodare perdeyi açarak ev sahibini öne geçirdi;
Fişi çeken gol: Sadece 3 dakika sonra, 90. dakikada bir diğer yedek oyuncu Ouazan farkı ikiye çıkardı ve Amsterdam ekibinin 2-0'lık net galibiyetini perçinledi;
Puan durumu: Her iki takım da 2 maç sonunda 3 puana ulaşarak 14. ve 15. sıraları paylaşıyor.
Monaco Freiburg'u farklı mağlup ederek 3. sıraya yerleşti
Fransız ekibi, kendi sahasında Bundesliga temsilcisine karşı mutlak bir üstünlük kurdu:
İlk yarının sonunda gelen gol: 45. dakikada Brunner, şık bir vuruşla Monaco'yu öne geçirdi;
İkinci yarıda final: Maçın sonlarında baskısını artıran ev sahibi ekip, 83. dakikada Camara ve 90. dakikada oyuna sonradan giren Ansu Fati'nin golleriyle skoru 3-0'a taşıdı;
Turnuvanın zirvesi: 2 maç sonunda 6 puana ulaşan Monaco, puan tablosunda 3. sıraya yerleşti (Freiburg ise 3 puanla 18. sırada).
2. haftanın diğer sonuçları:
Trabzonspor — Hearts 2-0
Türk kulübü İskoç temsilcisini rahat geçti. 32. dakikada Salah penaltıdan ağları sarsarken, 58. dakikada Frankulino maçın skorunu belirledi.
Jablonec — Brighton 0-0
Premier League temsilcisi Brighton, Çekya deplasmanında rakip savunmayı aşamadı ve zorlu mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Yorumlar 0
…