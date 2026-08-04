Marc-André ter Stegen Barcelona’dan ayrılışı ve Amsterdam’daki yeni dönemi hakkında konuştu

Deneyimli kaleci Marc-André ter Stegen, sürpriz kararının ardından ilk kez basına konuşarak Barcelona’dan ayrılıp Ajax’a transfer olmanın kariyerindeki doğru adım olduğunu doğruladı. Goal.com’un haberine göre Alman file bekçisi, Hollanda kulübünde Haziran 2027’ye kadar kiralık olarak forma giyecek ve bu süreçte son yıllardaki sakatlıklar ile istikrarsız maç temposunun ardından formunu yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Katalan kulübündeki on yıllık kariyerini geride bırakıp Camp Nou’ya veda etmek kaleci için duygusal açıdan zor olsa da, görüşmeler beklenenden biraz uzun sürmesine rağmen nihai sonuçtan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Ter Stegen’e göre Ajax yönetimiyle yaptığı ilk görüşmeler, bu kararı almasında belirleyici rol oynadı.

Yeni takım ve güven veren proje

“İyi işler zaman alır. Sonunda her şey istediğim gibi sonuçlandı ve burada olduğum için mutluyum,” diyor 34 yaşındaki futbolcu. Jordi Cruyff ile yaptığı görüşmenin yanı sıra teknik direktör Mitchell ve savunma oyuncusu Daley Blind ile gerçekleştirdiği konuşmaların, kulüp projesinin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Geçen sezon Girona’daki kiralık döneminde sakatlıklarla boğuşması ve üst düzey dayanıklılığı hakkındaki soru işaretleri birçok kişiyi düşündürmüştü. Ancak deneyimli kaleci bu endişeleri reddederek fiziksel durumunun tamamen düzeldiğini ve Eredivisie’nin yüksek taleplerine hazır olduğunu açıkladı.

Frenkie de Jong’un desteği

Transferin açıklanmasının ardından Barcelona’daki eski takım arkadaşı Frenkie de Jong, kaleciye özel bir tebrik mesajı gönderdi. Ter Stegen, bunun Amsterdam’a uyum sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdığını kabul etti.

“O benim menajerim! Frenkie Amsterdam’ı çok iyi biliyor. Her zaman samimi ve sözleri bana büyük bir huzur verdi. Güvenilir ellerde olduğumu bilmek güzel,” diye ekledi Alman kaleci.