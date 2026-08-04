Marc-André ter Stegen kariyerine Ajax'ta devam edecek

Hollanda'nın Ajax kulübü, Barcelona kalecisi Marc-André ter Stegen'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre 34 yaşındaki deneyimli Alman futbolcu, sezon sonuna kadar Amsterdam ekibine kiralık olarak transfer oldu. Bu transfer, Eredivisie devi için kadroyu önemli ölçüde güçlendirme yolunda atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haber veriyor.

Almanya Millî Takımı'nın bir parçası olan Marc-André ter Stegen, son dönemde Girona'da da kiralık olarak forma giymişti. Tecrübeli kalecinin Amsterdam kulübüne katılması, takımın yeni sezondaki hedeflerini daha da yükseltmesi bekleniyor. Deneyimli file bekçisinin uluslararası arenadaki büyük tecrübesi Ajax için önemli bir avantaj sağlayacak.

Katalonya'da yetenekli kalecinin parlak dönemi

Marc-André ter Stegen, 30 Nisan 1992'de Almanya'nın Mönchengladbach kentinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerine doğup büyüdüğü şehrin kulübü Borussia Mönchengladbach'ta başlayan kaleci, bu takımda üç buçuk sezon boyunca 127 maça çıkarak yeteneğini sergiledi.

Bu başarılı performansı, 2014 yazında Katalan kulübü Barcelona'ya transfer olmasını sağladı. Barcelona'da geçirdiği on yıllık kariyer boyunca Alman kaleci, tüm kulvarlarda toplam 423 maça çıktı ve İspanyol futbolunda iz bıraktı.

Yeni Bir Meydan Okuma ve Tanıdık Ortam

Barcelona'da geçirdiği yıllar boyunca Marc-André ter Stegen, kulübüyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve İspanya La Liga'da yedi kez şampiyon oldu. Katalan ekibindeki hizmetleri, takımın çok sayıdaki zaferinde belirleyici rol oynadı.

Ajax'ın sportif yönetimi, özellikle Jordi Cruyff, bu transferi gerçekleştirmek için uzun süredir çalıştıklarını belirtti. Birbirlerini önceden iyi tanıyan yönetici ve futbolcunun Amsterdam'da buluşmasının takım içindeki atmosferi daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Jordi Cruyff'a göre Marc-André ter Stegen'in üst düzey becerisi ve zengin tecrübesi takıma hemen katkı sağlayacak. Ajax yönetimi, zorlu anlaşmanın nihayet başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kaleciye gelecek maçlarında başarı diledi.