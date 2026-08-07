Marc-André ter Stegen Barcelona’dan Ajax’a transfer oldu

·52·Spor
Marc-André ter Stegen Barcelona’dan Ajax’a transfer oldu

Almanya Millî Takımı’nın deneyimli kalecisi Marc-André ter Stegen, Katalan kulübü Barcelona’dan Hollanda ekibi Ajax’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu. Son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle ilk 11’deki yerini kaybeden 34 yaşındaki file bekçisi, kariyerine Amsterdam’da yeniden başlamayı ve en iyi sportif formuna kavuşmayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Voetbal International’ın aktardığı bilgilere göre futbolcu, son iki sezonda Barcelona ve Girona formalarıyla yalnızca 12 maçta sahaya çıktı. Bel, diz ve uyluk bölgesindeki kronik sakatlıklar ona ciddi şekilde engel oldu. Ancak yetenekli kaleci, temmuz ayının başından bu yana yoğun bir rehabilitasyon programı uyguladığını, tamamen iyileştiğini ve yeni takımında ilk 11 için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

Amsterdam’da yeni bir sayfa

Marc-André ter Stegen, fiziksel durumuyla ilgili şüphelere yanıt verirken sahalara döneceği için mutlu olduğunu gizlemedi. Temmuz ayının başında Barcelona’da rehabilitasyon sürecine başladığını ve takım antrenmanlarına katıldığını vurguladı.

Sözlerine göre her maç, onun için ileriye atılmış yeni bir adım olacak. Almanya Millî Takımı’yla 44 maça çıkan kaleci, daha önce ağır bir diz sakatlığının ardından UEFA Uluslar Ligi’nde başarılı bir performans sergileyerek şüpheleri ortadan kaldırdığını hatırlattı.

Tecrübe ve güven

Ajax temsilcisi Jordi Cruyff, bu transfer hakkında konuşurken Alman kalecinin zengin deneyimini ve üst düzey yeteneğini övdü. Kulübün bu anlaşma üzerinde uzun süredir çalıştığını belirten Cruyff, deneyimli file bekçisinin takıma hemen katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ter Stegen ise Johan Cruyff Arena’da oynamak için sabırsızlandığını gizlemedi. Harika bir atmosfere sahip statta forma giymenin kendisi için büyük önem taşıdığını ve kendisini yeniden eskisi kadar güçlü hissettiğini ekledi.

Marc-André Ter StegenBarcelonaAjaxFutbol TransferleriEredivisie
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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