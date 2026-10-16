Le Mans — Toulouse: kadrolar ve canlı anlatım
Fransa Ligue 1 kapsamındaki Le Mans — Toulouse karşılaşması 16 Ekim, 21:45 (TSİ) itibarıyla başlayacaktır.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Le Mans ilk 11'i: 98. Kochik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Larusi Y., 14. Mafuta L., 19. Sidibe D., 23. Traore D., 10. Verkryuss J., 5. Vuaye H., 17. Yohu S. (kaptan).
Le Mans teknik direktörü: Videyra P.
Toulouse ilk 11'i: 16. Rest G., 23. Kasseres K., 15. Donnum A., 8. Yorgensen T., 3. Makkenzi M., 22. Messali R., 2. Nikolaysen R. (kaptan), 13. Rassell-Rou J., 14. Sigur N., 12. Tape K., 20. Tengstedt K.
Toulouse yedekleri: 18. Amugu M., 1. Kollin T., 94. Diallo I., 9. Idalgo S., 5. Kumbassa S., 19. Odogu D., 31. Shmidt N., 7. Vinolo J., 6. Vossa A.
Toulouse teknik direktörü: Asku J.
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