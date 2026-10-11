PSG, kendi sahasında Le Mans'ı net bir skorla mağlup etti

Fransa Ligi'nin 6. haftasında son şampiyon PSG, kendi sahasında Le Mans'ı konuk etti ve 3-1'lik skorla net bir galibiyet aldı. Lig lideri Monaco ise evinde beklenmedik bir şekilde Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.

Paris ekibi, bu başarıyla puanını artırarak üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü.

PSG'nin galibiyet maçı: Kvaratskhelia'dan hızlı gol

Luis Enrique'nin öğrencileri maça atak bir ruhla başladı ve oyun boyunca üstünlüğü elinde tuttu:

Beraldo'nun penaltısı (19. dakika): Maçın 19. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı ve savunma oyuncusu Lucas Beraldo beyaz noktadan hata yapmayarak Paris ekibini öne geçirdi;

Le Mans'ın cevabı (54. dakika): İkinci yarının başında konuk ekibin forveti Mafuta skoru eşitleyerek taraftarları biraz endişelendirdi;

Altın değişiklik ve galibiyet (61 ve 68. dakikalar): 61. dakikada oyuna sonradan giren Khvicha Kvaratskhelia, sadece birkaç saniye sonra rakip fileleri havalandırarak PSG'yi tekrar öne geçirdi. 68. dakikada ise Maghnes Akliouche üçüncü golü atarak maça noktayı koydu;

Ferran Torres sessiz kaldı: Hücum hattında görev yapan İspanyol forvet Ferran Torres, birkaç tehlikeli pozisyona girmesine rağmen bu kez sahadan golsüz ayrıldı.

Monaco'nun puan kaybı ve puan durumundaki vaziyet

Haftanın bir diğer kritik maçı prenslikte dramatik bir havada geçti:

Monaco — Toulouse 2-2: Ev sahibi ekip, Diop (29) ve Abline'ın (38) golleriyle 2-0 öne geçmişti. Ancak ikinci yarıda irade gösteren Toulouse, Tengstedt (48. dakika, penaltı) ve Oppong'un (59) golleriyle skoru eşitledi;

Puan durumu: Puan kaybetmesine rağmen Monaco 14 puan toplayarak ligde liderliğini korudu. Galibiyet alan PSG ise 11 puan ile 5. sıraya yükseldi. Le Mans 5 puanla 12. sırada kaldı.

Maç raporları ve kadrolar

Ligue 1. 6. Hafta PSG — Le Mans 3-1 Goller: Beraldo (19 pen.), Kvaratskhelia (61), Akliouche (68) — Mafuta (54).

PSG: Safonov, Hakimi (Doue, 72), Lucas Hernandez, Zabarnyi, Digne, Neves (Zaire-Emery, 58), Beraldo (Vitinha, 59), Fernandes (Ruiz, 58), Akliouche, Ferran Torres, Godts (Kvaratskhelia, 61).

Le Mans: Kocik, Yohou, Voyer, Bois Noah, Lore, Bamba, Bretelle, Vercruysse (Brahimi, 66), Caloda, Diallo, Mafuta.

Monaco — Toulouse 2-2 Goller: Diop (29), Abline (38) — Tengstedt (48 pen.), Oppong (59).

Fransa Ligi'nde güç dengeleri giderek eşitleniyor ve PSG'nin önümüzdeki haftalarda lider Monaco'yu yakalamak için ciddi bir mücadele vermesi bekleniyor.