Enzo Maresca, PSG karşısında alınan 2-4'lük mağlubiyetin nedenini açıkça itiraf etti

·6·Spor
Enzo Maresca, PSG karşısında alınan 2-4'lük mağlubiyetin nedenini açıkça itiraf etti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Fransız PSG kulübüne karşı kendi sahasında oynadığı maçta 2-4 mağlup olan Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca maçın kaderini belirleyen temel faktörü açıkladı. İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'i belirlerken ve orta sahayı kurgularken ciddi bir hata yaptığını gizlemedi.

«City», ilk yarıda kalesinde üç gol görerek oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptırmıştı.

«Cherki, Enzo ve Elliott üçlüsü bir hataydı»: Teknik direktörün itirafı

Enzo Maresca, maç sonu basın toplantısında orta saha tercihiyle ilgili kararını şu sözlerle açıkladı:

  • Hatalı karar kabul edildi: «Maça başlarken orta sahada Cherki, Enzo ve Elliott'ı birlikte oynatma kararım bir hataydı;

  • Fiziksel güç eksikliği: Böylesine yüksek seviyeli ve sert maçlarda orta sahada her açıdan güçlü ve rekabetçi olmak şart;

  • Gelecek için yeni plan: Gelecek maçlarda bu hatadan ders çıkararak Buaddi, Enzo ve Elliott seçeneğini kullanabiliriz», dedi Maresca.

Devre arası değişikliği ve ikinci yarıdaki hareketlilik

Teknik direktörün devre arası taktiksel dokunuşları oyun ritmine olumlu yansısa da galibiyet için çok geçti:

  • Buaddi'nin oyuna girişi: Maresca, ikinci yarının başında Cherki'yi kenara alarak yerine Buaddi'yi sahaya sürdü;

  • 2 gol yanıtı: Yapılan değişikliklerin ardından Manchester Cityorta sahada top kontrolünü geri kazandı ve ikinci 45 dakikada rakip kaleye iki gol atmayı başardı;

  • Nihai skor: Ancak ilk yarıdaki büyük fark, Manchester ekibini kendi sahasındaki 2-4'lük mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Teknik direktörün hatalarını zamanında kabul etmesi ve taktiksel şemaları gözden geçirmesi, Manchester City'nin turnuvadaki sonraki maçlara daha ciddi hazırlanacağının bir göstergesi.

Manchester CityPSGEnzo MarescaŞampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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