City Xtra çalkalanıyor: Abdukodir Khusanov'un Manchester City'deki geleceği neden tehlikede?

Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester Citybünyesindeki Özbek yetenek Abdukodir Khusanovhakkındaki durum, futbol kamuoyunun ve uzmanların dikkatini çekiyor. Sezon başında ilk 11'in değişmez ismi olan 22 yaşındaki stoperin, son haftalarda yedek kulübesine hapsolması ciddi endişelere yol açıyor.

Khusanov'un çok yönlülüğünden yararlanan İtalyan teknik adam, onu önce sağ bekte, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçında ise ilk kez sol bek pozisyonunda denedi. Ancak sakatlıktan dönen Matheus Nunes'in yerini geri alması ve savunma merkezindeki yeni hiyerarşi, temsilcimizin düzenli oyun süresini olumsuz etkilemeye başladı.

Dias'a verilen pazuband ve Guehi ile bozulan tandem

Aslında Abdukodir Khusanov için en uygun ve ideal pozisyon stoper merkezidir:

İdeal ikilinin bozulması: Geçen yılın ocak ayında kulübe getirilen Marc Guehi ile Khusanov merkezde sağlam bir tandem oluşturmuştu;

Kaptanlık faktörü: Yaz aylarında Bernardo Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından Enzo Maresca, savunma oyuncusu Ruben Dias'ı 'City'lilerin yeni kaptanı olarak atadı. Bu durum, Portekizli oyuncunun ilk 11'deki yerini tamamen garantiledi ve merkezde tam da Khusanov'un oynadığı pozisyonu işgal etti;

Son uyarılar: Özellikle Manchester derbisinde ve takımın 3 gol yediği Sunderland maçında Abdukodir'in 90 dakika yedek bırakılması, uzmanlar arasında soru işaretlerini artırdı.

“O bizim en iyi savunmacımızdı”: City Xtra uzmanından açık endişe

Manchester Cityfaaliyetlerini takip eden prestijliCity Xtra yayını analisti Edward Burnett sorunu açıkça tartışarak Maresca'nın tercihlerini sert bir dille eleştirdi: “Eğer izin verirseniz, Premier Lig'in finansal suçlamalarını bir kenara bırakıp futbol sahasındaki gerçek olaylara odaklanalım. Abdukodir Khusanov hakkındaki endişelerimi gizleyemiyorum.

2025 yılı ocak ayında takıma katıldığından beri o bizim en iyi, en güvenilir savunmacımız oldu. Hızı son derece yüksek, fiziksel olarak dirençli ve güçlü, top çalma yeteneği üst düzey. Bire bir durumlarda onu geçmek neredeyse imkansız. Ancak Maresca nedense ondan tam olarak memnun değil ve daha az şans veriyor. Kadro genişliğinin önemini anlıyorum, ancak takımda ilk 11'in bir numaralı adayı olan bir oyuncuyu her hafta yedek kulübesinde görmek insanı yine de üzüyor.” 6 resmi maç ve Premier Lig kulüplerinin ilgisi

Bu sezon Abdukodir tüm turnuvalarda toplam

6 maçta forma giydi (Premier Lig kapsamında Bournemouth, Crystal Palace ve Coventry maçlarında tam 90 dakika oynadı; ayrıca İngiltere Süper Kupası'nda Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Lig Kupası'nda Norwich City maçlarında görev aldı; Norwich maçında Sofascore performansını 7,6 puanla değerlendirdi). Buna rağmen, Maresca'nın kararları ve kulüp çevresindeki belirsiz ortam, ocak ayında beklenmedik transfer gelişmelerini beraberinde getirebilir. Şu anda Özbek savunmacıya Premier Lig'in birçok talibi ciddi şekilde göz dikmiş durumda:

Chelsea ve Aston Villa:

Savunma hattını güçlendirmek için Khusanov'u kış transfer döneminde kadroya katma planlarını değerlendiriyor; Everton ve Bournemouth:

Durumu yakından takip ediyor ve oyuncuya garantili oyun süresi teklif etmeye hazır. Eğer Enzo Maresca rotasyonu yeniden gözden geçirmez ve Abdukodir'e tekrar ilk 11'de yer açmazsa, Özbek yıldızın kış transfer dönemi hikayesi Premier Lig'in ana gündem maddelerinden biri haline gelebilir.

Agar Enso Mareska rotatsiyani qayta ko‘rib chiqmasa va Abduqodirga yana muqim asosiy tarkibdan joy ajratmasa, o‘zbekistonlik yulduzning qishdagi transfer sagasi APLning markaziy mavzularidan biriga aylanishi mumkin.