Enzo Maresca'yı hayran bırakan Manchester City futbolcusu...

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından takımın yeni oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi, Porto karşısındaki mücadelede (2-0) sergilediği özgüvenli performansla hocasını etkiledi.

Bouaddi sahada 75 dakika kaldı. Ancak Maresca'yı hayran bırakan şey sadece tekniği veya istatistikleri değil, hata yaptıktan sonraki reaksiyonuydu.

«Çok iyi oynadı»

Maç sonu basın toplantısında Maresca'ya genç oyuncunun ilk maçı soruldu. Deneyimli çalıştırıcı soruya gülümseyerek yanıt verdi.

«Çok iyi oynadı» dedi Maresca.

Ancak hocanın devamındaki sözleri, Bouaddi'nin neden bu kadar dikkat çektiğini daha net ortaya koydu.

En büyük izlenim: Hata sonrası reaksiyon

Maresca, genç oyuncunun önceki maçlarından birinde Coventry karşısında iki kez top kaybı yaptığını hatırlattı.

Normalde 18 yaşındaki bir oyuncu için bu tür hatalar psikolojik baskıyı artırabilir. Ancak Bouaddi durumu farklı karşıladı.

«O maçta iki kez top kaybetti ama hatalardan sonra paniğe kapılmadan, sakin bir şekilde geri döndü ve oyuna tekrar dahil oldu.»

Maresca'ya göre, genç oyuncunun olgunluğunu gösteren tam da bu özellikti.

Maresca: «Ayyoub beni çok etkiledi»

Manchester Citykadrosunda üst düzey performans beklenen birçok oyuncu var. Bu yüzden teknik direktörün Erling Haaland, Ruben Dias veya Mateo Kovacic gibi liderlerden güçlü bir oyun beklemesinin doğal olduğunu vurguladı.

Ancak Bouaddi, henüz 18 yaşında olmasına rağmen onlarla aynı seviyede takdir edildi.

«Erling, Ruben veya Mateo'dan böyle bir oyun beklemeniz doğal ama Ayyoub beni çok etkiledi. Henüz 18 yaşında ama çok büyük bir maç çıkardı.»

Bu sözler, Maresca'nın genç orta saha oyuncusuna olan güveninin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Takımda yeni bir rekabet başlayabilir

Bouaddi'nin performansı sadece teknik heyeti değil, takım arkadaşlarını da etkiledi.

Maresca'ya göre oyuncular, takıma yeni ve güçlü bir rakip katıldığı için memnun. Çünkü Bouaddi'nin potansiyelini sahada bizzat görüyorlar.

Bu durum, 18 yaşındaki oyuncunun Manchester Citybünyesindeki rolünün yakın zamanda daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

95 milyon euroluk transfer kendini kanıtlıyor mu?

Ayyoub Bouaddi, bu yılın Ağustos ayında Lille'den Manchester City'ye transfer olmuştu.

Transfer bedeli bonuslar hariç yaklaşık 95 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Böylesine büyük bir meblağ doğal olarak oyuncu üzerindeki baskıyı da artırıyor. Ancak Bouaddi şimdilik bu baskıyı kaldırabileceğini gösteriyor.

Onun Porto'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, 18 yaşındaki oyuncunun Manchester City'de sadece gelecek için alınmış bir yetenek değil, şimdiden ilk 11 için rekabet edebilecek bir oyuncu olduğunu gösteren en ciddi sinyal oldu.