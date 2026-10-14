Luis Enrique, Manchester City'nin 115 suçlaması ve bugünkü süper maç hakkında konuştu

·9·Spor
Luis Enrique, Manchester City'nin 115 suçlaması ve bugünkü süper maç hakkında konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasındaki merkezi karşılaşma öncesinde Fransa'nın PSG kulübünün teknik direktörü Luis Enrique rakibi Manchester Cityetrafındaki sansasyonel mali kriz ve kendi takımının durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, rakibinin sahadaki başarılarını savunarak hukuki sürecin olumlu sonuçlanmasını diledi.

İki Avrupa devinin beklenen mücadelesi bugün, 14 Ekim günü TSİ 23:59'da başlayacak.

Enrique'nin City'nin 115 suçlamasına ilişkin şaşırtıcı tutumu

Daha önce Manchester City kulübünün, İngiltere Premier Lig kurallarını ihlal etmek ve finansal sürdürülebilirlik gerekliliklerine uymamakla ilgili öne sürülen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğu yönünde haberler yayılmıştı. PSG teknik direktörü buna The Touchline yayını aracılığıyla şu değerlendirmeyi yaptı:

  • Sahadaki gerçek güç: "Manchester City gibi dev kulüplerin etrafında her zaman çeşitli dedikodular ve gürültü olması doğaldır. Biz davanın nihai sonucunu bekliyoruz."

  • Enrique'nin dileği: "Umarım onlar için her şey iyi biter. Çünkü yeşil sahalarda elde ettikleri sonuçlar hayranlık verici ve takım kazandığı her zaferi sonuna kadar hak ediyor."

"Alışık olduğumuz yerde değiliz ama endişeye gerek yok"

UEFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda Luis Enrique, Paris ekibinin iç ligdeki sorunlarına ve yaklaşan sınava hazırlıklarına değindi:

  • Kadro derinliği: "Tüm oyuncuların kadroda olması bir teknik direktör için büyük bir kolaylık. Şu an gücümüzü test etmek için en uygun zaman ve ne seviyede oynayabileceğimizi göstermek istiyoruz."

  • Ligue 1'deki zorlu başlangıç: Parisliler, Fransa liginde 6 hafta sonunda 11 puanla puan tablosunun ancak 6. sırasında yer alıyor. Teknik direktör bunu şöyle açıkladı: "Sezona kötü başlamadık ama sonuçlarımız bize yakışmıyor. İç ligde alışık olduğumuz zirvede değiliz. Ancak bu konuda hiç endişelenmiyorum."

  • Avrupa'nın en iyisine karşı mücadele: Enrique, Manchester deplasmanının her takım için zor olacağını kabul etti: "Burada oynamak hiçbir zaman kolay olmadı. Kıtanın en güçlü kulüplerinden birine konuk olacağız ve karmaşık durumlarda nasıl mücadele edebileceğimizi kanıtlamaya hazırız."

Yenilenen Şampiyonlar Ligi'nde her iki takım için de her puan altın değerinde ve taraftarları gece saatlerinde taktiksel ve şiddetli bir karşılaşma bekliyor.

PSGManchester CityLuis EnriqueŞampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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