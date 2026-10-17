Werder Bremen - Paderborn: Kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki Werder Bremen - Paderborn karşılaşması 17 Ekim, 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Werder Bremen ilk 11: 1. Haine K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkci E., 32. Friedl M., 10. Füllkrug N., 17. Grüll M., 5. Pieper A., 44. Rögeyer I., 15. Rice L.
Werder Bremen yedekleri: 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wojcik O.
Werder Bremen teknik direktörü: Thioune D.
Paderborn ilk 11: 15. Noll N., 5. Castaneda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst Y., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.
Paderborn yedekleri: 6. Baak T., 29. Lippmann S., 11. Michel S., 2. Müller R., 9. Philipp R., 18. Piringer M., 1. Schubert M., 3. Stüker Y., 38. Seitler D.
Paderborn teknik direktörü: Kettemann R.
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